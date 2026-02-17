غوف تتأهل بجدارة... وحاملة اللقب تعبر إلى ثمن نهائي «تنس دبي» دون عناء



بلغت الروسية ميرا أندرييفا، حاملة اللقب والمصنفة سابعة عالمياً، ثمن النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس دون أن تخوض أي مواجهة، بعدما استفادت من إعفائها من الدور الأول بحكم تصنيفها، قبل أن تنسحب منافستها داريا كاساتكينا بداعي الإصابة، مانحةً إياها بطاقة العبور المباشر.



في المقابل، فرضت الأمريكية كوكو غوف نفسها عن جدارة في الدور ذاته، بعدما قلبت تأخرها في المجموعتين إلى فوز مستحق على الروسية آنا كالينسكايا بنتيجة 6-4 و6-4، لتؤكد أحقيتها بالمضي قدماً في البطولة.



المواجهة حملت أبعاداً ثأرية لغوف، التي كانت قد خسرت أمام كالينسكايا في ربع نهائي دبي قبل عامين، في نتيجة مهّدت آنذاك لأول نهائي للاعبة الروسية في بطولات الألف نقطة. وفي أول لقاء يجمعهما منذ تلك الخسارة، أظهرت غوف صلابة ذهنية واضحة، رغم معاناتها على مستوى الإرسال وتأثرها بالرياح، فضلاً عن المقاومة التي أبدتها منافستها رغم متاعب بدنية.



تقدمت كالينسكايا 2-0 في المجموعة الأولى و3-1 في الثانية، قبل أن تضطر إلى طلب وقت مستقطع طبي لمعالجة إصابة في ساقها اليسرى. ورغم محاولتها تسريع الإيقاع عبر ضربات خلفية قوية ومسطحة، فإن افتقادها الدقة بدا جلياً، بعدما ارتكبت 45 خطأ مباشراً مقابل 11 ضربة رابحة، ما صبّ في مصلحة المصنفة الرابعة عالمياً.



وتلتقي غوف في الدور المقبل البلجيكية إليز مرتينز، التي تجاوزت الأمريكية إيما نافارو بسهولة بمجموعتين دون رد 6-2 و6-2 خلال ساعة و15 دقيقة.



وفي مواجهات أخرى، حجزت الدنماركية كلارا تاوسون مقعدها في ثمن النهائي بفوزها على الأمريكية بيتون ستيرنز 6-2 و6-4، فيما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة نسختي 2017 و2018، إثر انسحاب الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 70 عالمياً بداعي الإصابة. وبالسيناريو ذاته، عبرت الرومانية جاكلين كريستيان إلى الدور نفسه بعد انسحاب الألمانية إيلا سيدل.



وضمنت الأمريكية الصاعدة، إيفا يوفيتش المصنفة 20 عالمياً تأهلها إلى ثمن النهائي بعدما فازت على الروسية ديانا شنايدر 6 – 4 و1 – 6 و6 – 0 في ساعة و46 دقيقة.