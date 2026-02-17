انسحاب جديد في «تنس دبي».. بادوسا وسيدل تغادران للإصابة



سجلت بطولة سوق دبي الحرة للتنس انسحابين جديدين مساء اليوم، إذ أعلنت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 70 انسحابها من المباراة أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بسبب الإصابة.

وخسرت بادوسا المجموعة الأولى 6 – 4 قبل أن تعلن انسحابها قبل انطلاق المجموعة الثانية، كما أعلنت الألمانية ايلا سيدل المصنفة 95 انسحابها خلال المباراة التي جمعتها مع الرومانية جاكلين كريستيان المصنفة 39، وتأخرت سيدل في المجموعة الأولى 6 – 0 قبل أن تنسحب في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.



وبانسحاب بادوسا وسيدل، يرتفع عدد اللاعبات المنسحبات من بطولة سوق دبي الحرة للتنس إلى 13 لاعبة من بينهن المصنفتان الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك.