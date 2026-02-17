فيوري: قراري بالعودة للملاكمة أغضب «باريس»



في خطوة صادمة وجريئة، وجه بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري، اتهامات صريحة لمنافسه أولكسندر أوسيك بالغش، مؤكداً أنه لم يهزم مطلقاً بطريقة عادلة، بل تعرض للتلاعب في نزاله معه.



وجاءت تصريحات فيوري في إطار كشفه عن تداعيات قراره بالعودة إلى الحلبة للمرة الخامسة، والتي تسببت في توتر كبير داخل أسرته ودائرته المقربة، حتى أن زوجته باريس توقفت عن التحدث إليه لفترة، بحسب ما صرح به.



ويتحدث فيوري عن قراره بالعودة قائلاً: «توقف والدي عن التحدث معي لفترة، وتوقف إخوتي، حتى باريس، الجميع قطع علاقتي، لم يرغب أحد في عودتي، وأوضحوا ذلك جلياً، لكنه قراري وحياتي».



وتم الإعلان رسمياً عن مواجهة فيوري القادمة ضد أرسلانبيك محمودوف في 11 أبريل 2026، بملعب توتنهام هوتسبير ستاديوم، في حدث روجت له مجلة «ذا رينج».



وعن الدافع وراء العودة، يوضح فيوري لصحيفة «ديلي ميل»: «هذا قراري، وربما يكون فيه شيء من الأنانية، وأنا في قمة سعادتي عندما أكون في الحلبة أمتع الناس، وليس لدي أي نية للتوقف قريباً، وأظن أنني سأستمر في القتال حتى أبلغ الخمسين من عمري، واعتزالي خيار مرن، وعودتي الخامسة جاءت لأنني أحب الملاكمة، وليس بدافع المال أو الضغط الخارجي».



وفي حديثه عن منافسيه السابقين، رفض فيوري تماماً الاعتراف بأن أوسيك هزمه، وقال بحزم: «لم يهزمني قط، لقد غش، كان مخادعاً، ولن أوافق أبداً على أنه هزمني، إنه غشاش ويخدع الجميع، ولست بحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز تلك الهزائم لأنها لم تكن هزائم حقيقية».



أما بالنسبة لمنافسه السابق ديونتاي وايلدر، فوصف فيوري وضعه بأنه انتهى بعد هزائمه أمامه، وقال: «لن يعود أبداً إلى ما كان عليه، لأنني حطمته مرتين، وأخذت منه سنوات من حياته حرفياً، إنه تجاوز ذروته وكأن تاريخ صلاحيته قد انتهى، ولا يمكنك تجديده إلا إذا كان هناك مصل شباب لا أعرفه».



ويختتم فيوري حديثه بالتأكيد على أن كل ما يقوم به في الحلبة هو وفق شروطه الخاصة، ويقول: «مررت بكل شيء، ورأيت كل شيء، وما زلت صامداً، والأرقام القياسية، والأحزمة، والآراء، لا تغير شيئاً مما أفعله في الحلبة، وأقاتل متى أشاء، وكيفما أشاء، وأقاتل من أجلي، وهذا كل ما في الأمر».



تصريحات فيوري هذه تأتي لتؤكد مرة أخرى أن «ملك الغجر» لا يلتزم فقط بالأرقام والبطولات، بل يعيش الملاكمة بشغفه الشخصي، رافضاً أي تدخل أو فرض خارجي على قراراته.