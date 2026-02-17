مواجهة تاريخية في أبوظبي تجمع كويلو وتابيا وجهاً لوجه

تستضيف أبوظبي غداً مواجهة استعراضية عالمية في رياضة البادل تجمع نخبة نجوم اللعبة ضمن فعالية «The Ultimate Padel Match»، وذلك في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة.

وتشهد المواجهة لقاءً تاريخياً يجمع المصنفين الأوائل عالمياً، الإسباني أرتورو كويلو والأرجنتيني أغوستين تابيا، وجهاً لوجه للمرة الأولى، بعد سنوات من الشراكة التي تصدرا خلالها التصنيف العالمي.

وسيتحالف كويلو مع الإسباني خورخي «كوكي» نييتو لمواجهة تابيا إلى جانب الأرجنتيني فيديريكو تشينغوتو، في مباراة خارج روزنامة الجولات الاحترافية.

ويعد كويلو وتابيا أنجح ثنائي في تاريخ البادل الحديث، بنسبة انتصارات تجاوزت 90%، وسلسلة فوز بلغت 47 مباراة، إضافة إلى 13 لقباً خلال عام 2025.