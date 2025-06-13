دبي تستضيف النسخة الأولى من «كأس الإمارات للنتبول»

تستعد دبي لاستضافة النسخة الأولى من «كأس الإمارات لكرة الشبكة (نتبول) 2025، التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر حتى 21 يونيو الجاري في صالة نادي النصر الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لكرة الشبكة، وشركة فالكون، وبرعاية دبي القابضة لإدارة المجمعات.

وتعد هذه هي أول بطولة رسمية لكرة الشبكة للسيدات في الدولة، ويشارك فيها 6 من أفضل منتخبات في العالم التي تمثل ثلاث قارات، هي: الإمارات (المصنف 23)، الولايات المتحدة الأمريكية (المصنف 30)، سنغافورة (المصنف 19)، جمهورية أيرلندا (المصنف 18)، كينيا (المصنف 25)، وناميبيا (المصنفة 20).

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تقام ثلاث مباريات يومياً خلال أيام: 15 و16 و17 و19 و20 يونيو، على أن تختتم المنافسات بيوم نهائي حاسم يوم السبت 21 يونيو.

فخر

وقالت سوزان سكيلدينغ، رئيسة اللجنة المنظمة ومؤسِّسَة «أكتيف نتبول» ومن أبرز رواد تطوير هذه الرياضة في المنطقة: «نفخر للغاية باستضافة دبي لأول حدث لها على الإطلاق معترف به من قبل الاتحاد العالمي للنتبول. ستكون المنافسة شرسة، حيث يفصل بين كل فريق بضعة مراكز تصنيفية. بالنسبة للمنتخب الوطني «صقور الإمارات»، ستكون لحظة رائعة أن يلعب على أرضه ضد منافسين عالميين، وبالنسبة للجماهير، فهي فرصة لمشاهدة كرة نتبول عالمية المستوى عن قرب».

صقور الإمارات

يشارك منتخب الإمارات «الصقور» في هذه النسخة التاريخية وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الدولي. ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبات المخضرمات إلى جانب عناصر شابة تم تصعيدها من منتخبي تحت 17 و21 عاماً، في خطوة تعكس تطور برامج الإعداد والتنمية داخل الدولة.

ويحتل فريق «الصقور» المرتبة 23 عالمياً ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الشبكة، ويسعى الفريق إلى تقديم أداء مشرف يعكس الروح القتالية والانسجام بين عناصر الفريق، خاصة وأنه يلعب على أرضه ووسط جمهوره.

عامل توحيد

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات في دبي القابضة: «في مدينة دبي الطبية، نؤمن بأن الرياضة عامل توحيد قوي، فهي تبني الروابط، وتعزز الرفاهية، وتخلق لحظات لا تنسى في ذاكرة المجتمعات. إن دعمنا لكأس الإمارات للنتبول ليس مجرد رعاية؛ إنه تعبير عن قيمنا. نفخر بدعم منصة تدعم المرأة وتجمع المجتمعات من خلال الرياضة».

وتحظى البطولة باعتراف رسمي من الاتحاد الدولي للنتبول، ما يعزز من مكانة الإمارات على خريطة الاستضافات الرياضية العالمية، ويؤكد التزام الدولة بدعم البطولات النسائية عالية المستوى.

إضافة مميزة

وتعد كأس الإمارات لكرة الشبكة إضافة مميزة وجديدة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام في دبي سنوياً.

وإلى جانب انضمام دبي القابضة لإدارة المجمعات راعياً رسمياً للبطولة، تم تأكيد انضمام كل من سوق دبي الحرة، و«إنترتينر»، و«مدارس كوغنيتا»، و«فنادق روف»، و«ميدي كلينك ميدل إيست» شركاء رسميين للنسخة الأولى من كأس الإمارات لكرة الشبكة.