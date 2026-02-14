سونميز تستلهم تجربة أنس جابر لتحقيق حلمها في عالم التنس



تستلهم اللاعبة التركية زينب سونميز، الحاصلة على بطاقة دعوة للمشاركة للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، من تجربة التونسية أنس جابر لتطوير أدائها وتحقيق مسيرة احترافية ناجحة في عالم الكرة الصفراء.



ولتحقيق هدفها، قامت اللاعبة التركية بالتعاقد مع التونسي عصام الجلالي، مدرب أنس جابر، الذي نجح في قيادتها إلى دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم.



وأكدت سونميز في تصريحات لـ«البيان» أن اختيارها للمدرب عصام الجلالي جاء بسبب خبرته الطويلة في جولات التنس العالمية وقدرته على تطوير مهاراتها وتحسين أدائها على الملعب.

وقالت سونميز: «أنا سعيدة جداً بالتواجد هنا، وسعيدة بأنني حصلت على بطاقة دعوة. المدرب عصام خبير جداً، وأنا محظوظة بالعمل معه. كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، ونعمل على تحسين الإرسال والضربة الأمامية، ونأمل أن أتمكن من تقديم أفضل أداء لي».



وأضافت اللاعبة التركية: «أنا متحمسة لمباراتي الأولى، وألعب ضد لاعبة جيدة قامت بأداء رائع مؤخراً. آمل أن تكون المباراة جيدة، وأن أتمكن من تقديم أفضل مستوى لي على الملعب».

ويشار إلى أن الجلالي سبق أن درب التونسية أنس جابر، التي ابتعدت عن الملاعب مؤقتاً، وحقق معها إنجازات تاريخية في مسيرتها، غير مسبوقة كأول لاعبة عربية وأفريقية تصل لنهائيات البطولات الكبرى (غراند سلام) في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة، واحتلت المركز الثاني في التصنيف العالمي لعدة أسابيع، وفازت بألقاب بطولات برمنغهام، مدريد، تشارلستون، ونينغبو، وأصبحت أيقونة للتنس العربي.



وتشارك سونميز في دبي للمرة الأولى، بعد أن دخلت مؤخراً قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، وتأمل أن تواصل مسيرتها الناجحة وتثبت مكانتها بين أبرز لاعبات التنس على الساحة الدولية.