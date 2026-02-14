الأمريكية يوفيتش متحمسة لبداية قوية في «تنس دبي»



أعربت اللاعبة الأمريكية إيفا يوفيتش، (18 عاماً)، عن حماسها الكبير للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، مؤكدة تطلعها لتحقيق نتائج قوية خلال منافسات البطولة.



وقالت يوفيتش في تصريحات لـ«البيان»: «أنا متحمسة جداً لهذه البطولة وآمل أن أقدم أداءً جيداً. لقد كانت بدايتي جيدة لهذا العام من الناحية الرياضية، ولكن مجرد الوجود في دبي أمر مميز للغاية. لقد سمعت الكثير من الأشياء الرائعة عن المدينة من جميع اللاعبات والمدربين الذين شاركوا سابقاً، ومن الجميل الآن أن أكون هنا وأخوض تجربتي الخاصة. الناس هنا لطفاء جداً، وكل شيء محيط بنا مذهل، المباني وكل شيء آخر يثير الإعجاب».



وأضافت: «هناك الكثير من الأنشطة خارج الملعب، مثل زيارتي أمس لمول دبي وصعودي إلى أعلى برج خليفة، وهو أمر ممتع جداً. هدفي هذا الموسم، كما قلت في بداية العام، هو الاستمرار في التحسن، فالبداية كانت رائعة حتى الآن في مسيرتي، لكن لا يزال هناك الكثير لتحسينه من أجل تحقيق نتائج أفضل. في النهاية، هدفي هو الفوز في أكبر عدد ممكن من البطولات، وآمل أن أواصل التقدم أسبوعاً بعد أسبوع».



ويشار إلى أن يوفيتش أحرزت في سن الـ17 عاماً باكورة ألقابها في مسيرتها الاحترافية بفوزها بدورة غوادالاخارا للتنس (500 نقطة) على حساب الكولومبية إيميليانا أرانغو في سبتمبر الماضي.