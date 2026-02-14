مشاركة مميزة في مسابقة «دبي البحري» للصيد بالكاياك





يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برنامجه الحافل بالفعاليات الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وذلك مع إسداله الستار الجمعة على الجولة الثانية لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك بمشاركة متميزة من مختلف فئات المجتمع، في المنافسات التي أقيمت على شاطئ جبل علي بدبي، فيما تتجه الأنظار إلى يوم الأحد نحو ختام الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية الذي انطلق السبت وسط تنافس قوي للغاية في الفئات الـ 13 للفعالية.



وعلى صعيد الجولة الثانية لمسابقة صيد الأسماك بقوارب الكاياك، جاءت المنافسات ذات ندية وتقارب كبير في أوزان الأسماك التي تم اصطيادها باحترافية ومهارة كبيرة.



وفي فئة مجموع الأوزان، حقق محمد عزمي المركز الأول بإجمالي 20 كلجم، يليه في المركز الثاني ريان فاسكيز بـ 18.65 كلجم، وفي المركز الثالث نادر أحمد بـ 17.80 كلجم.



وفي فئة سمك الكنعد، حقق أندرو سوريانوسوس المركز الأول، بسمكة بلغ وزنها 18.95 كلجم، يليه في المركز الثاني مهرداد أميني بـ 16.30 كلجم، وفي المركز الثالث محمد عويس بـ 10.55 كلجم.



وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، والإشادة بالدقة التي تميزوا بها خلال المنافسات، خصوصاً أن هذا النوع من صيد الأسماك في قوارب الكاياك يتطلب مهارة عالية في التوازن والتركيز، وأوضح أن المستويات ارتفعت في الجولة الثانية من هذه المسابقة التي أصبحت تحظى باهتمام وإقبال متزايد ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية المتنوعة التي ينظمها النادي في كل موسم بهدف استقطاب جميع فئات المجتمع لممارسة مختلف أنواع الرياضات البحرية، والتنوع في اختيار مواقع المنافسات لما تزخر بها دبي من شواطئ رائعة على امتداد الساحل.



وأشار المري، أن برنامج الفعاليات الحافل متواصل خلال هذا الأيام، حيث يحتضن شاطئ جبل علي أيضاً السباقات الختامية للجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية، وهي المسابقة التي تحظى بشعبية جماهيرية وإقبال على الممارسة بين كل الفئات العمرية.



ومن المقرر أن تشمل منافسات سباق دبي للدراجات المائية، 13 فئة، وهي: واقف جي بي 1 وجي بي 2، وجالس جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4، وواقف مخضرمين جي بي 4 (2 ستروك)، وواقف ناشئين جي بي 3 لثلاث فئات، وواقف جي بي 4 (4 ستروك لايت)، والاستعراض الحر والألواح الطائرة.