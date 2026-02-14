صلاح تهلك يطالب رابطة تنس المحترفات بخصم نقاط من سابالينكا وشفيونتيك بدل الغرامات المالية



أكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن انسحاب المصنفتين الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والثانية إيغا شفيونتيك، قبيل انطلاق المنافسات شكّل مفاجأة للجنة المنظمة، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تستدعي إعادة النظر في طبيعة العقوبات المفروضة على اللاعبات المنسحبات، ومطالباً بفرض خصم مباشر على النقاط التصنيفية بدلاً من الاكتفاء بالغرامات المالية.



وأوضح تهلك في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن البطولة من الناحية الفنية لن تتأثر بشكل كبير، نظراً لوجود 18 لاعبة بمستوى متقارب قادرات على تقديم مباريات قوية، إلا أنه اعتبر أن الانسحابات المفاجئة تثير تساؤلات حول أسبابها وتوقيتها، خاصة عندما تصدر عن لاعبات من الصف الأول. وأضاف أن بعض المبررات التي قُدمت بدت – من وجهة نظره – غير واضحة تماماً، إذ تحدثت إحدى اللاعبات عن عدم الجاهزية النفسية، فيما أشارت أخرى إلى إصابات طفيفة، ما دفع اللجنة إلى الاستفسار عن طبيعة الإصابات ومدى تأثيرها الفعلي على القدرة على المشاركة.



وأشار إلى أنه تواصل مع الجهاز الطبي للاطلاع على التقارير، لافتاً إلى أن بعض الإصابات وُصفت بأنها بسيطة، الأمر الذي يعزز ضرورة وجود آلية رقابية أكثر صرامة تضمن عدم اللجوء إلى الانسحاب إلا في الحالات التي تستدعي ذلك فعلياً. واعتبر أن العقوبات المالية، حتى وإن بلغت مبالغ كبيرة، قد لا تشكل رادعاً حقيقياً للاعبات المصنفات في المراكز الأولى، نظراً لحجم العوائد المالية التي يحققنها، ما يقلل من تأثير الغرامات كوسيلة لضبط الالتزام بالمشاركة.



وأكد تهلك أن خصم النقاط التصنيفية سيكون أكثر فاعلية، لكونه يمس المسار المهني للاعبات ويؤثر مباشرة على ترتيبهن العالمي، مقترحاً أن تشمل العقوبات خصوصاً لاعبات المراكز العشرة الأولى في البطولات الكبرى من فئة 1000 نقطة، بحيث يتم خصم عدد محدد من النقاط في حال الانسحاب غير المبرر. وأضاف أن مثل هذا الإجراء من شأنه تعزيز الانضباط والحفاظ على استقرار البطولات وجدول المنافسات، وضمان العدالة التنظيمية والرياضية، مشدداً على أن الهدف ليس معاقبة اللاعبات بقدر ما هو حماية قيمة البطولات وحقوق الجماهير والرعاة والمنظمين.

وأعلنت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، انسحابها من منافسات بطولة دبي سوق دبي الحرة للتنس المقررة بين 15 و 21 فبراير الجاري.



وأوضحت اللاعبة البيلاروسية، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والتي بلغت الشهر الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة، أنها «ليست في أفضل حالاتها البدنية بنسبة 100%»، مضيفة أنها تأمل العودة إلى المنافسة في نسخة العام المقبل، بعد مشاركات متتالية في البطولة على مدى تسع سنوات.



كما أعلنت إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالمياً، انسحابها أيضاً بسبب تعديل جدول مشاركاتها، بعد أن بلغت نهائي نسخة 2023. وقالت اللاعبة البولندية إنها تأمل العودة العام المقبل، مؤكدة أنها ستتجه للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس.