450 مشاركة في «دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني»



شهدت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز نجاحاً كبيراً في موسمها الثاني، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، ونظمها مجلس دبي الرياضي وأكاديمية ستامينا 11، وشارك فيها أكثر من 450 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار، مثلن 12 أكاديمية محلية وخليجية.

وتنافست الرياضيات المشاركات في اللقاء الأول من الموسم الثاني للبطولة ضمن ثلاث فئات من المستوى الأول إلى المستوى الثالث، وتراوحت أعمارهن بين 4 إلى 14 عاماً، وستتواصل اللقاءات التنافسية بين الأكاديمية على مدار الموسم، ومن المقرر عقد اللقاء التالي في فبراير ومايو المقبلين ، ما يعد بمزيد من الفرص للرياضيين للتنافس والنمو.

وقالت فرح شاور، المدير التنفيذي لأكاديمية ستامينا 11: «سعداء بالنجاح الكبير لهذا الموسم من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز، وقد ركزنا جهودنا واهتمامنا في البطولة على اكتشاف المواهب في رياضة الجمباز بكل أنواعها، ونسعى إلى توحيد كل الأكاديميات تحت سقف واحد لإنتاج أكبر بطولة للجمباز من حيث عدد المشاركين والمواهب التي يتم اكتشافها، وتشهد رياضة الجمباز نمواً متزايداً عاماً بعد آخر من خلال المشاركات العديدة من داخل الدولة وخارجها، حيث شاركت في هذه البطولة أكاديميات من المملكة العربية السعودية، وهناك أكاديميات من الكويت، وستكون هناك مشاركات دولية في البطولة المقبلة».