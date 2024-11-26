اللجنة الفنية تناقش عوامل السلامة في «دولية دبي للقفز بالمظلات»

عقدت اللجنة الفنية لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات اجتماعاً مهماً لبحث عوامل الأمن والسلامة في البطولة التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة مظليين من أكثر من 20 دولة.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في مقر مجلس دبي الرياضي، يوسف الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا ومحمد يوسف المازمي نائب مدير اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية.

وأكد يوسف الحمادي في كلمته أهمية الالتزام وتضافر الجهود لتحقيق التنظيم الأمثل والمحافظة على سلامة الجميع متمنياً لجميع اللجان وخاصة اللجنة الفنية «عصب البطولة» التوفيق في أداء مهامها.

وركز المتحدثون على عوامل الأمن والسلامة وضرورة التدقيق على كل التجهيزات بالموقعين «سكاي دايف لمسابقة التزحلق على الماء والصفوح لدقة الهدف».

وأوضح محمد يوسف المازمي عقب الاجتماع أن الألماني هيلموت شلش نائب رئيس اللجنة الفنية ومواطنه اكسي رئيس لجنة الحكام تناولا التركيز على متطلبات ومستلزمات التحكيم في الموقعين «سكاي دايف والصفوح» وتوقيتات سير البطولة وعوامل الأمن والسلامة وكافة الأمور الفنية التي تسهم في عمل اللجنة الفنية ومن ثم البطولة بشكل عام.

وأثني المازمي على الجهود التي بذلت، كما أشاد بالتسهيلات التي قدمها فندق جولدن توليب ميديا مقر إقامة الوفود.