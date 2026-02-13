8 فرق تتأهل لنهائيات ألعاب دبي مع ختام جولات تحدي الحكومة للرجال وتحدي المجتمع



تواصل ألعاب دبي 2026 منافساتها على أرض دبي فستيفال سيتي حتى 15 فبراير الجاري، حيث شهدت البطولة اليوم الجولة الثالثة لتحدي الحكومة للرجال وتحدي المجتمع.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني للبطولة بتأهل أربعة فرق لنهائيات تحدي الحكومة للرجال بعد منافسات قوية على مدى ثلاث جولات شارك فيها 546 لاعباً ضمن 76 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. وتجاوز اللاعبون سبعة تحديات مبتكرة على مسار البطولة، والتي اختبرت قدرتهم على العمل كفريق واحد بشكل متناسق، والحفاظ على التركيز رغم ضغط التحدي والوقت.

وبعد ختام الجولة الثالثة لتحدي الحكومة للرجال، كان الوصول لنهائيات البطولة يوم الأحد من نصيب فريق حكومة عجمان برصيد 123.29 نقطة، وفريق شرطة أبوظبي برصيد 119.4، وفريق شرطة دبي برصيد 117.09، وفريق دائرة عجمان الرقمية برصيد 114.59 نقطة.



تحدي المجتمع



من جانب آخر، شهد اليوم الثاني للبطولة منافسات تحدي المجتمع، التي جمعت الفرق المتأهلة من التصفيات التأهيلية في مواجهة بطل العام الماضي المدافع عن لقبه. ووصلت أربعة فرق للنهائيات. وخلال جولة تحدي المجتمع في اليوم الثاني للبطولة، تأهل للنهائيات كل من فريق مربط عجمان بنتيجة 137 نقطة، وفريق F3 بنتيجة 134.6 نقطة، وفريق ناس بنتيجة 130.94، فيما عبر فريق AJ المتأهل في العام السابق لنهائيات يوم الأحد برصيد 130.09 نقطة.



وسلطت منافسات تحدي المجتمع الضوء على نمط الحياة النشط الذي نجحت دبي بتعزيزه بين جميع فئات المجتمع. وأكدت المنافسات أن الفوز بألعاب دبي يعتمد على التخطيط وتوزيع الأدوار واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط.



عودة الفرق واللاعبين



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله المري، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026: «يحمل تحدي الحكومة الإرث الذي انطلقت منه ألعاب دبي، ويعكس تحوّل البطولة إلى منصة عالمية تجسّد قدرة دبي على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى. ويُعتبر تحدي المجتمع القلب النابض لألعاب دبي وأحد أبرز وجوه أثرها المستدام. ولطالما ألهم هذا التحدي منذ انطلاقته مختلف الفئات لتبنّي الرياضة نمط حياة، في تجربة تعكس قدرة دبي على تحويل الفعاليات لإرث مجتمعي».



وأضاف المري: «تعكس عودة الفرق المشاركة في النسخ السابقة من ألعاب دبي المكانة الراسخة للبطولة بين أبطال ألعاب التحدي الجماعية. وشهدنا في نسخة هذا العام عودة بعض الفرق بكامل أعضائها، وهو نتيجة التجربة الرياضية المميّزة التي يجدها اللاعبون في مسار التحدي كل عام. وترفع ألعاب دبي 2026 سقف التنافس بمسار جديد ومبتكر يختبر القدرات البدنية والذهنية للاعبين وقدرتهم على العمل كفريق متكامل».



دعم استراتيجي



وتحظى ألعاب دبي بدعم كبير من مجموعة من الشركاء الماسيين، تشمل كلاً من داماك، وشركة الإمارات للبترول «إمارات»، وبيوند للتطوير العقاري، في صورة تعكس مستويات الإنجاز التي يمكن تحقيقها بالعمل المشترك، ما يترجم شعار البطولة «فريق واحد.. هدف واحد» بشكل ملموس على أرض الواقع.



من جانبه، قال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»: «نجحت ألعاب دبي خلال مسيرتها في ترسيخ مكانتها فعالية رياضية استثنائية تجمع الفرق من فئات متعددة على منصة واحدة، وتقدّم نموذجاً عملياً لقيم الانضباط والجاهزية والقدرة على الاستمرار حتى اللحظة الأخيرة. هذه البطولة لا تتوقف عند حدود المنافسات الرياضية، بل توفر تجربة جماهيرية نابضة بالحيوية وتمنح المشاركين مساحة لإظهار أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية المستوى. ونحرص في «إمارات» على دعم المبادرات التي تقرّب الرياضة من الناس وتحوّلها إلى تجربة مجتمعية ملهمة، ولهذا نفخر بأن نكون جزءاً من بطولة ترفع سقف التحدي وتُظهر كيف يصنع التعاون بين أعضاء الفريق فارقاً حقيقياً في النتائج».



وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «تلعب الرياضة دوراً مؤثراً في بناء مجتمعات أكثر صحة وتماسكاً، لا سيما عندما تجمع الأفراد عبر التحدي، والعمل بروح الفريق، والإصرار المشترك. وما نشهده اليوم على مسار المنافسات يعكس بوضوح قدرة الرياضة على ترسيخ قيم المرونة والانضباط، وتعزيز نمط حياة نشط يقوم على التعاون والعمل الجماعي».



وأضاف تقي: «ومن هذا المنطلق، نؤمن في «بيوند» بأهمية دعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الروابط المجتمعية. وتعكس شراكتنا مع «ألعاب دبي» هذا التوجّه، بما ينسجم مع رؤية دبي للتنمية المجتمعية المستدامة. كما يؤكد المستوى الرفيع للفرق والمواهب المشاركة اليوم المكانة العالمية التي تحظى بها «ألعاب دبي» بوصفها إحدى أبرز بطولات التحدي الجماعي، ومنصة ألعاب دبي، ومنصة عالمية تسلط الضوء على أبرز الكفاءات الرياضية».



بدوره قال علي سجواني، العضو المنتدب في مجموعة داماك: «تتميز ألعاب دبي بقدرتها على إلهام الأفراد ودفعهم لتبني نمط حياة نشط. وتعكس شراكتنا الماسية مع ألعاب دبي 2026 انسجام رؤيتنا في ترسيخ الرياضة جزءاً من الهوية اليومية للمجتمع ورافعة لرفاهه وتلاحمه. ونفخر بأن نكون جزءاً من منصة رياضية عالمية. ما شهدناه اليوم من منافسات حماسية، يدفعنا للتطلع لما ستحمله الأيام القادمة للبطولة، التي نثق بأنها ستتجاوز ما حققته البطولة في نسخها السابقة لتلهم المزيد من الرياضيين والمجتمع على نطاق أوسع لتبني قيم التعاون والانضباط والتفوق».



حضور جماهيري لافت



واستقطب اليوم الثاني لألعاب دبي 2026 حضوراً جماهيرياً واسعاً من أسر وزملاء اللاعبين المشاركين ومختلف فئات المجتمع من عشاق رياضات التحدي، الذين حظوا بتجربة مميزة وسط مجموعة متنوعة من المناطق التفاعلية والترفيهية، والسحوبات للفوز بثلاث سيارات والعديد من الجوائز القيمة.