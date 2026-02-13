القبض على لص في المدرجات الأولمبية بعد 16 عاماً من الهروب



في قصة تبدو أشبه بمشهد من فيلم إثارة، تمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على هارب سلوفاكي بعد 16 عاماً من الفرار، بينما كان يشاهد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو. والرجل البالغ من العمر 44 عاماً، لم يكتفِ بمراقبة المنافسات من المدرجات، بل عاد إلى إيطاليا لمتابعة منتخب الهوكي السلوفاكي، رغم كونه على قائمة المطلوبين منذ 2010 بسبب سلسلة سرقات متاجر.



وتمكن عناصر «الكارابينيري» من تتبعه بعد أن سجل دخوله في نزل على مشارف ميلانو، ليقتاد مباشرة إلى سجن سان فيتوري المركزي، حيث سيقضي 11 شهراً و7 أيام خلف القضبان.

وفي الوقت ذاته، حقق منتخب سلوفاكيا للهوكي للرجال أول ظهور له في دورة ألعاب ميلانو، بفوز باهر 4-1 على فنلندا في المباراة الافتتاحية، وسط فرحة المشجعين الذين احتفلوا بفوز فريقهم وهم لا يعلمون أن أحدهم كان هارباً لسنوات طويلة بين صفوفهم حسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل».



وأقيمت المباراة في ملعب سانتاجوليا أرينا، وجاءت كاشفة عن عودة سلوفاكيا القوية إلى ساحة المنافسة، بينما تتواصل الإثارة على الثلوج الإيطالية وسط أجواء أولمبية مشحونة بالإثارة، وفصول قصصية لم تتوقع في قلب الحدث الرياضي.