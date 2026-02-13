انسحاب سابالينكا و شفيونتيك من بطولة دبي للتنس

أعلنت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً انسحابها من منافسات بطولة دبي سوق دبي الحرة للتنس المقررة بين 15 و 21 فبراير الجاري.

وأوضحت اللاعبة البيلاروسية، المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والتي بلغت الشهر الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة، أنها «ليست في أفضل حالاتها البدنية بنسبة 100%»، مضيفة أنها تأمل العودة إلى المنافسة في نسخة العام المقبل، بعد مشاركات متتالية في البطولة على مدار تسع سنوات.

كما أعلنت إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالمياً انسحابها أيضاً بسبب تعديل جدول مشاركاتها، بعد أن بلغت نهائي نسخة 2023. وقالت اللاعبة البولندية إنها تأمل العودة العام المقبل، مؤكدة أنها ستتجه للمشاركة في بطولة إنديان ويلز للتنس.

وجاء في بيان رسمي للجنة المنظمة أنهم يشعرون «بالأسف لانسحاب اللاعبتين»، مشيرين إلى شعبيتهما الكبيرة لدى الجماهير المحلية، ومتمنين لهما التوفيق خلال بقية الموسم والعودة مجدداً في العام المقبل.

وتقام النسخة السادسة والعشرون من البطولة، المدرجة ضمن فئة الألف نقطة لدى رابطة محترفات التنس، بين 15 و21 فبراير الجاري، بمشاركة 16 لاعبة من بين أفضل 20 مصنفة عالمياً و33 لاعبة من بين أفضل 40، على أن تتبعها بطولة الرجال فئة 500 نقطة بين 23 و28 من الشهر ذاته.