«ألعاب دبي» تفعّل دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم رؤية دبي الرياضية





انطلقت أمس النسخة السابعة من ألعاب دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتجمع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص والمجتمع في صورة موحّدة تعكس روح الفريق وأهمية تكامل الجهود لتحقيق الطموحات.



ويعكس اتساع شبكة الشراكات التزاماً مشتركاً للجنة المنظمة والشركاء بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية. وترسّخ هذه الشراكات ريادة دبي في القطاع الرياضي بفضل مستويات التنظيم الاحترافي، والأثر الاجتماعي المستدام، والصدى العالمي المشهود له بالنمو المتواصل للفعاليات الرياضية التي تنظمها الإمارة.

استراتيجية دبي الرياضية



وقال خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، الشريك الاستراتيجي لألعاب دبي: «نعتز بشراكتنا المتواصلة مع ألعاب دبي في نسختها السابعة، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويجسد هذا الحدث رؤية دبي في تعزيز الرياضة كجزء أساسي من أسلوب الحياة، ويؤكد التزامنا بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستقطب فرقاً ومؤسسات من مختلف دول العالم، وتسهم في ترسيخ أثر إيجابي ومستدام على صحة المجتمع وجودة حياته».



وأضاف بلهول: «تمثل ألعاب دبي نموذجاً للبطولات التي تجمع بين الجاهزية البدنية والتركيز الذهني، وتعزز قيم التحدي والطموح والعمل الجماعي، بما يعكس روح الفريق الواحد التي تقوم عليها المنظومة الرياضية في دبي. نولي في مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً بالفعاليات التي تجمع مختلف فئات المجتمع في إطار واحد، من مؤسسات حكومية وخاصة، ومحترفين وهواة. كما نثمّن الحضور العائلي اللافت الذي يشهده الحدث، الذي يعكس دور الرياضة بوصفها وسيلة للتواصل بين الأجيال، ويتماشى مع مستهدفات مبادرة عام الأسرة في تعزيز التماسك الأسري، وجعل الرياضة مساحة مشتركة لدعم الصحة والسعادة المجتمعية».



واختتم سعادته: «تنسجم ألعاب دبي بشكل مباشر مع محاور استراتيجية دبي الرياضية، من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة البدنية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، ودعم استضافة وتنظيم الفعاليات النوعية ذات الأثر المحلي والدولي. ويسهم الحدث في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في صناعة وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية في بناء مجتمع نشط، وصحي، ومستدام».



العمل المشترك



من جانبه، قال عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «تجسّد ألعاب دبي روح الإمارة في أبهى صورها، إذ تجمع أفراد المجتمع من خلال الرياضة وروح الفريق الواحد. ونحن فخورون بأن نكون شريكاً في هذه الألعاب للعام الرابع على التوالي، حيث تسلّط الضوء على أهمية التخطيط والانضباط، وهي قيم تمثّل جوهر أسلوب عملنا اليومي. وسيشارك هذا الأسبوع 14 زميلاً من «دي بي ورلد» يمثلون 13 إدارة مختلفة في المنافسات بعد أشهر من التحضير المكثّف، ما يُظهر أن الثقة والالتزام والعمل المشترك هي المقومات الأساسية لبناء فرق قوية ومتماسكة».



سلاسة التجربة



وقال حسن المزروعي، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026: «تستلهم ألعاب دبي هويتها الطموحة الملهمة، وتحمل رسالة إنسانية واضحة حول نجاح الطموح بالعمل المشترك. ويرسّخ الشركاء والرعاة مكانة ألعاب دبي، حيث يترجمون بشراكتهم روح المجتمع الواحد لتعزيز نمط الحياة الصحي. هذه الشراكات الفاعلة تؤكد أن شعار البطولة «فريق واحد هدف واحد» هو المبدأ الذي ترتكز عليه ألعاب دبي داخل مسار التحدي وخارجه».



وأضاف المزروعي: «نجاح ألعاب دبي يبدأ من خلف الكواليس، من التخطيط التشغيلي الدقيق الذي يعكس خبرة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى ويضمن تجربة آمنة وسلسة للفرق والجمهور، فالسلامة لدينا جزء من التصميم لا عنصر مضاف، سواء من حيث جاهزية المواقع والمسارات، إلى خطط الاستجابة وإدارة حركة الرياضيين والجمهور. ومع تعدد الفئات وتزايد أعداد الحضور عاماً بعد عام، نرفع قدرتنا التشغيلية مع الحفاظ على سلاسة التجربة في إطار تنسيق أوسع بين جميع الجهات. ونتوجه بالشكر لشركائنا في دبي الصحية وشرطة دبي ولجنة تأمين الفعاليات ومؤسسة دبي للإعلام لتعاونهم الكبير مع فرق عمل البطولة لتقديم تجربة مميزة للجميع».