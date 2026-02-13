ليبرون جيمس يدخل تاريخ دوري السلة الأمريكي برقم قياسي جديد



أصبح ليبرون جيمس أكبر لاعب ​سناً في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة في مباراة ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز ⁠124-104 على دالاس مافريكس.

وسجل جيمس البالغ من العمر 41 عاماً 28 نقطة، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه، واستحوذ على عشر كرات ‌مرتدة وهي المرة الأولى التي يحقق ‌فيها ثلاثة أرقام مزدوجة ‌في 36 ‌مباراة هذا الموسم.



وأضاف روي هاتشيمورا 21 نقطة ​وسجل أوستن ‌ريفز ​18 نقطة من ⁠على مقاعد البدلاء، وأحرز جاكسون هايز 16 نقطة لصالح ليكرز الذي ​افتقد جهود ⁠لوكا ⁠دونتشيتش بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية للمباراة الرابعة توالياً.



وغاب ⁠دياندري أيتون المصاب في الركبة للمباراة الثانية توالياً عن صفوف لوس أنجلوس الذي أنهى مسلسلاً من هزيمتين.



وسجل ناجي مارشال ‌وماكس كريستي 19 نقطة لكل منهما لصالح مافريكس ​الذي خسر للمرة التاسعة توالياً في أطول سلسلة هزائم يتجرعها دالاس منذ موسم 1997-1998.