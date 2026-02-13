مشاركات دولية مرتقبة في أجندة اتحاد الريشة الطائرة

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أجندة مشاركاته الخارجية والمحلية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن المشاركة في بطولة أوغندا الدولية من 18 إلى 22 فبراير الجاري، وبطولة البرتغال الدولية من 4 إلى 8 مارس المقبل، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في دورة ند الشبا الرياضية يومي 22 و23 فبراير الجاري، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الحضور الدولي ورفع جاهزية المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد أمس في دبي، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، وأشادت خلاله سعادة نورة حسن الجسمي، رئيس مجلس الإدارة، بالإنجازات العالمية الأخيرة التي حققتها اللعبة، مؤكدة أن تتويج منتخب الإمارات بلقب كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق 2025 في خورفكان يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس حجم التطور الذي تشهده رياضة الريشة الطائرة في الدولة.

كما هنأت اللاعب ريان ملحان بفوزه بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة المجر الدولية، وارتقائه إلى صدارة التصنيف العالمي لفئة الشباب تحت 19 سنة، مشيدة بدعم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، التي كان لها دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

واستعرضت الدكتورة أسماء سعيد خذيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء، خطة الاتحاد لمواءمة سياساته وممارساته مع استراتيجية وزارة الرياضة، إضافة إلى مؤشرات الأداء وخطط عمل اللجان، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.