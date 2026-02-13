ختام مثير لبطولة تحدي العقول للشطرنج بالشارقة



أسدل الستار على منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وسط أجواء تنافسية عالية عكست المستوى الفني المتميز للبطولة.



وشهدت البطولة مواجهات قوية بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ونظيره الأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج المصنف رقم 24 عالمياً، في 12 مباراة متنوعة، منها 4 مباريات في الشطرنج السريع، و4 مباريات في الشطرنج الكلاسيكي، و4 مباريات في الشطرنج الخاطف.



تميزت اللقاءات بالندية والتنافس القوي، حيث تبادل اللاعبان التفوق في أكثر من محطة، قبل أن يحسم أوندر اليونج البطولة لصالحه بفارق نقطة واحدة، محققًا 9.5 نقاط مقابل 8.5 نقاط لسالم عبدالرحمن، في ختام مثير يعكس قوة التحدي بين الطرفين.



وحضر اليوم الختامي تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والشخصيات الرياضية، حيث جرى تكريم اللاعبين تقديراً لمستواهم المميز طوال أيام البطولة.



وأكد تريم مطر تريم أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية النادي لدعم سالم عبدالرحمن، وإتاحة الاحتكاك المباشر مع نخبة لاعبي العالم، ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف لتطوير مستواه الفني وتجهيزه بأفضل صورة للمشاركات الخارجية المقبلة.



وأضاف أن تنظيم مثل هذه المواجهات النوعية يعكس حرص النادي، بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة خالد بن حميد القاسمي، على تعزيز حضور الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية، وصقل خبرات اللاعبين وتمكينهم من تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل العالمية.



وأوضح أن الشراكة بين النادي ومجلس الشارقة الرياضي تمثل نموذجاً ناجحاً في دعم الألعاب الذهنية، ومواصلة الجهود لترسيخ مكانة الشارقة وجهة رئيسية لبطولات الشطرنج على المستويين الإقليمي والدولي.