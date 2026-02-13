أصحاب الهمم يرفعون رصيدهم إلى 24 ميدالية في «فزاع الدولية»

رفع منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم رصيده إلى 24 ميدالية في النسخة الـ17 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى – دبي 2026»، بعدما أضاف 15 ميدالية جديدة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، مواصلًا حضوره المميز في الحدث العالمي.

وجاءت الذهبيات الأربع عبر محمد يوسف، الذي أحرز المركز الأول في سباق 400 متر للكراسي المتحركة لفئة «T34»، مؤكدًا تألقه بعد تتويجه بذهبية 100 متر في الافتتاح، ومكررًا تفوقه على البارالمبي التونسي وليد كتيلة، الذي حل ثالثًا، فيما نال التايلاندي سيرست جونسوان الميدالية الفضية.

كما توجت ذِكرة الكعبي بذهبية سباق 100 متر «الدراجات الثلاثية» لفئة «T71»، وفازت سارة الجنيبي بذهبية دفع الجلة لفئة «F32»، وأضاف عبدالله المصباحي ذهبية دفع الجلة لفئة «F54».

وحصد المنتخب 5 ميداليات فضية بواسطة مريم الزيودي في دفع الجلة، وأحمد الحوسني في رمي الرمح، وعبدالله المرزوقي في سباق 100 متر «الدراجات الثلاثية»، وسعيد الطنيجي في دفع الجلة، إلى جانب عبدالله المصباحي في رمي القرص.

كما أضاف 6 ميداليات برونزية عبر يحيى البلوشي في سباق 100 متر، ونورة الكتبي في دفع الجلة، ومبارك الظنحاني في رمي الرمح، وعبدالرحمن البادي في سباق 100 متر «الدراجات الثلاثية»، وراشد الزيودي في دفع الجلة، ومحمد المزروعي في سباق 800 متر للكراسي المتحركة.

وكان منتخبنا قد استهل مشاركته في البطولة بذهبيتين عن طريق محمد يوسف ومريم الزيودي، إضافة إلى 4 فضيات عبر محمد المزروعي وسالم الشحي وسارة الجنيبي وأحمد الحوسني، و3 برونزيات بواسطة محمد الكعبي وعيسى المزروعي وأحمد نواد، ليواصل تعزيز رصيده في النسخة الحالية.