منصور بن محمد: دبي تواصل تقديم نموذج ملهم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة

اليوم الأول يشهد انطلاق تحدي الحكومة لفئة الرجال بمشاركة 78 فريقاً

الحضور الجماهيري الواسع يعكس نجاح ألعاب دبي في ترسيخ ثقافة الرياضة كجزء أساسي من هوية دبي







شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الخميس، جانباً من منافسات اليوم الأول من النسخة السابعة لـ«ألعاب دبي»، التي تقام بمشاركة 56 مدينة عالمية وأكثر من 1600 لاعب ضمن 239 فريقاً.



وقد أشاد سموه بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه الفرق المتنافسة، وما قدمته من أداء رفيع يعكس مدى اللياقة البدنية والذهنية للمتنافسين، مؤكداً سموه أن دبي تواصل تقديم نموذج ملهم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة، وتحرص على جعلها أسلوب حياة يتبعه الجميع ضمن مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.



كما اطلع سموه على التجهيزات الفنية للبطولة وأشاد بمستويات التنظيم الاحترافي للبطولة، وتكاتف الفرق من مختلف الجهات لإخراج البطولة بشكلٍ يليق باسم دبي في مجال تنظيم الفعاليات العالمية.



ودون سموه على حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ جانباً من منافسات اليوم الأول من النسخة السابعة لــ«ألعاب دبي»، التي تُنظَم بمشاركة 56 مدينة عالمية وأكثر من 1600 لاعب ولاعبة ضمن 239 فريقاً. فخورون بمستوى التنافس ضمن تحدي الحكومة – فئة الرجال بمشاركة 78 فريقاً وبالحضور الجماهيري الواسع لهذه البطولة بما يعكس نجاحها في ترسيخ الثقافة الرياضية ضمن مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية كجزء من هوية دبي وأسلوب الحياة فيها».



وشهد اليوم الأول للبطولة جولتين حماسيتين لتحدي الحكومة لفئة الرجال، على أن يستكمل تحدي هذه الفئة بالجولة الثالثة الجمعة، ومن ثم سيتم الإعلان عن الفرق الثلاث المتأهلة للنهائيات.

وأكدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 أن الانطلاقة القوية لليوم الأول من البطولة تحت شعار «معاً نواجه التحدي» وما شهده من مستويات تنافسية عالية وروح فريق استثنائية بين فرق تحدي الحكومة للرجال يعكس جوهر البطولة بوصفها اختباراً للعمل الجماعي بروح الفريق الواحد ولتحقيق الهدف الواحد، حيث لا يتحقق الإنجاز بالقوة الفردية وحدها، بل بقدرة الفريق على التحرك كوحدة متكاملة للحفاظ على التركيز والتكامل في كل محطة.



ألعاب دبي 2026 بالأرقام



تواصل ألعاب دبي في نسختها السابعة مسيرة نموها، مستقطبة أبرز الكفاءات الرياضية من مختلف أنحاء العالم. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 1600 لاعب ضمن 239 فريقاً يتنافسون في تحديات الحكومة والمجتمع والمدن والصغار. ويسجل تحدي الحكومة للرجال مشاركة 546 لاعباً ضمن 78 فريقاً، فيما تتنافس 147 لاعبة ضمن 21 فريقاً في تحدي الحكومة للسيدات. ووصل عدد المشاركين في تحدي المجتمع إلى 195 لاعباً ولاعبة ضمن 28 فريقاً، فيما يتنافس 392 بطلاً صغيراً ضمن 56 فريقاً في تحدي الصغار. وتسجل ألعاب دبي 2026 أضخم مشاركة المدن العالمية في تاريخ البطولة، حيث يتنافس 336 لاعباً ولاعبة من 56 مدينة عالمية في تحدي المدن لحصد لقب البطولة هذا العام.



وتأتي البطولة لهذا العام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات» و«بيوند» للتطوير العقاري، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ومجموعة القرق وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي.



واستقطب تحدي الحكومة حضوراً جماهيرياً واسعاً لتشجيع اللاعبين والفرق المشاركة، ما أضفى أجواء حماسية متميزة للبطولة في صورة تعكس نجاح ألعاب دبي في ترسيخ ثقافة الرياضة كجزء أساسي من هوية دبي. وبالتوازي مع ذلك، وفرت البطولة للعائلات مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية الملائمة لجميع الأعمار، ما يؤكد بأن البطولة باتت منصة مجتمعية تلهم مختلف الفئات لتبني نمط حياة نشط، وتعزز التماسك والرفاه المجتمعي.