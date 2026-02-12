بطولات سوق دبي الحرة للتنس تكشف عن خطة توسعة على مرحلتين



كشفت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مخططات تطوير شاملة على مرحلتين، من شأنها إحداث نقلة نوعية في استاد سوق دبي الحرة للتنس ومركز التنس في نادي الطيران. ويمكن للجمهور مشاهدة التحسينات الأولية في نسخة هذا العام، على أن تكتمل عمليات التطوير قبل انطلاق دورة عام 2027.



وتهدف التوسعة إلى الارتقاء بتجربة اللاعبين وتعزيز مستويات التفاعل الجماهيري، وهي أكبر عملية تطوير للوجهة الرياضية التي تأسست منذ 30 عاماً في منطقة القرهود. ويقود عملية إعادة التصميم مكتب الاستشارات المتخصص في تصميم الملاعب، بي دي بي باتيرن، فيما تتولى مسؤوليات إدارة المشروع شركة تيرنر آند تاونسيند، ما يرسخ دور البطولة في تسليط الضوء على مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.



وتشهد دورة عام 2026 افتتاح الملعب رقم 1 المؤقت بسعة 2,000 متفرّج، إلى جانب إنجاز التحسينات الأولية للمناطق العامة، ما يمنح الجماهير لمحة أولية عن عمليات إعادة التطوير. ومن المخطط تنفيذ التصميم الدائم لقرية البطولة وإتمام توسيع مرافق الجماهير بالكامل قبل بداية دورة عام 2027، حيث ستشهد المرحلة الثانية من التطوير زيادة سعة الملعب الرئيسي بنحو 50% عبر إضافة 2500 مقعد، إلى جانب تحسين الممرات ومناطق الجلوس ومرافق الضيافة.



وتستضيف البطولات في عام 2026 نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات التنس على مدى أسبوعين من المنافسات الحماسية، حيث تُقام الدورة الـ 26 من بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة بين 15 و21 فبراير، تليها الدورة الـ 34 من بطولة الرجال من فئة 500 نقطة بين 22 و28 فبراير الجاري.



لحظة فارقة



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تمثل أعمال إعادة التطوير، المخطط إنجازها على مدى عامين، لحظة فارقة في مسيرة بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وتؤكد التزامنا بتقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير والشركاء على حد سواء. وقد لعبت هذه الوجهة دوراً محورياً في صياغة هوية دبي الرياضية لأكثر من ثلاثة عقود، وتتيح لنا أعمال التوسعة والتطوير الجديدة مواصلة العمل على الارتقاء بمستوى البطولة بما يسهم في تحقيق الطموحات العالمية للإمارة. وسيتم افتتاح الملعب رقم 1 الجديد ومناطق المشجعين الموسعة لاستضافة منافسات العام الحالي، على أن يتم الانتهاء من توسعة وتطوير الملعب الرئيسي قبيل منافسات عام 2027. وستسهم هذه التطويرات مجتمعة بتعزيز تفاعل مجتمعنا مع هذه الفعالية البارزة».



ويشكل الملعب رقم 1 المؤقت جزءاً أساسياً من عملية إعادة التطوير استعداداً لمنافسات 2026، ويقع بجوار الاستاد الرئيسي. ويمكن للجمهور التسجيل مجاناً عبر Ticketmaster لزيارة الملعب رقم 1 الجديد والمصمم لاستضافة منافسات رفيعة المستوى من بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة، وبطولة الرجال من فئة 500 نقطة، مع زيادة القدرة الاستيعابية خلال منافسات الأدوار الأولى. كما يمكن للمشجعين أيضاً الاستمتاع مجاناً عند التسجيل بالأجواء المشوقة والراقية ومتابعة المنافسات رفيعة المستوى في الملاعب الجانبية.



ومن المقرر أن تنطلق أعمال التطوير في منطقة المشجعين في عام 2026 بتحسينات محددة في الجانب الجنوبي، فيما سيتم في عام 2027 افتتاح قرية المشجعين الشمالية والجنوبية بتصميمها الجديد، الذي يضم مساحات ترفيهية ومناطق جلوس مظللة وباقة واسعة من خيارات تناول الطعام والشراب.



بداية فصل جديد



ومن جانبه، قال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تشكل هذه الخطوة بداية فصل جديد لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، ونفخر بتطوير جميع جوانب التجارب التي تقدمها البطولة. ولطالما ركزنا على توفير بيئة ودية ومريحة للاعبين، وأجواء ترفيهية وحماسية للمتابعين داخل الملعب وخارجه. كما تعكس المرافق المرموقة التزامنا بالابتكار والتطوير المستمر. ونثق بأن هذه التغييرات ستعزز مستويات الحماس خلال البطولة وتزيد من جاذبيتها، ما يضمن للجمهور الاستمتاع بالأجواء الفريدة وكرم الضيافة الذي تشتهر به دبي».



تنطلق المنافسات يوم 15 فبراير 2026 في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وستشهد بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة مشاركة 18 من قائمة أفضل 20 لاعبة بالعالم، بمن فيهن حاملة اللقب ميرا أندرييفا، والمصنّفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والفائزة بست بطولات جراند سلام إيغا شفيونتيك. تليها منافسات بطولة الرجال من فئة 500 نقطة من 22 إلى 28 فبراير 2026، والتي ستسجل مشاركة أبرز النجوم واللاعبين المصنفين على مستوى العالم.