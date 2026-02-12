لماذا يرفض جون سينا إنجاب الأطفال حتى بعد اعتزال المصارعة؟



تمسك جون سينا، نجم المصارعة الأمريكية، بموقفه الرافض لإنجاب الأطفال حتى بعد اعتزاله الرسمي للمصارعة في ديسمبر 2025، والذي جاء بعد مسيرة استمرت 23 عاماً، وجدد سينا تأكيده القاطع بعدم رغبته في أن يكون أباً، مؤكداً أنه لا يشعر بقدرته على تقديم الوقت والطاقة والالتزام العاطفي ليكون والداً عظيماً.



وقال سينا «48 عاماً» في مقابلة حديثة، إن قراره لا يعني رفض الأطفال بحد ذاتهم، بل نابع من تقديره الكامل لمسؤولية الأبوة، ورغبته في أن يعيش حياته بشكل يتوافق مع أهدافه الشخصية والمهنية دون المساس بالتزام الأبوة الكامل، لأنه لا يريد التقصير في واجباته.



وأشار المصارع الأمريكي إلى أن موقفه كان موضوع اتفاق مسبق مع زوجته المهندسة شاي شاريتز قبل الزواج، حيث ناقشا معاً الموضوع، وتوصلا إلى توافق كامل حوله، ما ساعدهما، حسب قوله، «على بناء حياة مستقرة وسعيدة بعيداً عن ضغوط الأبوة التقليدية»، مؤكداً أنهما متفقان، ولا يوجد تفكير للتراجع عن القرار.