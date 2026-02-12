من مانشستر إلى دبي.. ريو فرديناند يكشف عن حلم الملاكمة الضائع أمام جوشوا



كشف ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، أنه كان بإمكانه الدخول إلى عالم الملاكمة ومواجهة بطل الوزن الثقيل أنتوني جوشوا في نزال قد يصل ربحه إلى 100 مليون جنيه استرليني، لولا رفض منحه رخصة الملاكمة.



وقال الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، والمدافع الذي بنى حلبة ملاكمة صغيرة في حديقة منزله: «تدربت لمدة ستة أشهر بكل جدية، وكنت أقود سيارتي لأربع أو خمس ساعات يومياً للوصول إلى التدريب في صالة الإرث الأولمبي في شيفيلد، واستهدف نزالاً ضخماً أمام جوشوا، ولكن الحلم انتهى قبل أن يبدأ».



ورغم الفشل، لم يتوقف فرديناند، عن بناء قوته واهتمامه باللياقة البدنية، خصوصاً بعد المأساة الشخصية التي عاشها بخسارة زوجته ريبيكا عام 2015 بسبب السرطان، وفقاً لما جاء في حديثه مع مجلة «مينز هيلس».



وأكد فرديناند، أن الرياضة أصبحت جزءاً من حياته اليومية، لا مجرد روتين، بقوله: «أريد أن أكون مثالاً إيجابياً لأطفالي، لأظهر لهم كيف يمكن تحويل الألم إلى قوة».



وفي لمحة مثيرة، كشف فرديناند أنه خطط لمواصلة مسيرته الرياضية في دبي، حيث يمتزج عالم كرة القدم بالملاكمة والرياضة الفاخرة، وهي المدينة التي أصبحت وجهة للنجوم الباحثين عن التدريب المكثف والفرص الرياضية غير التقليدية.



وأضاف: «دبي تقدم بيئة مثالية لتطوير مهارات جديدة، ويمكن للرياضة هنا أن تفتح أبواباً لمغامرات مختلفة تماماً».



وأوضح: «كنت أعاني آلاماً في الظهر بسبب اللعب سنوات طويلة واحتاج أحياناً إلى التنقل بكرسي متحرك وأحياناً الذهاب للمستشفى ولكن بسبب الطقس المشمس في دبي وتعرفي على معالج لم أعد أعاني من أي مشكلة».



وكان ريو فرديناند على وشك أن يترك بصمته في حلبة الملاكمة بعد أن اعتزل كرة القدم، إلا أن العالم اكتفى به كرمز للثقة والانضباط داخل وخارج المستطيل الأخضر، مع وعد من نفسه بالاستمرار في تحدي ذاته.