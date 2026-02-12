مريم الزيودي تضيف «الذهبية الثانية» للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»



أضافت مريم الزيودي لاعبة منتخبنا لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» - دبي 2026.



وحصلت الزيودي على المركز الأول في مسابقة رمى القرص الفئة أف 40 بعد أن تفوقت على روعة التليلي بطلة تونس البارالمبية الحائزة على 3 ميداليات ذهبية «دفع الجلة ورمى القرص» في النسخة الأخيرة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» والتي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت البريطانية جين راشيل ليك في المركز الثالث محققة الميدالية البرونزية.



وحصل أبطال منتخبنا محمد المزروعي فضية 100 متر «تي 53»، وسالم الشحي فضية 100 متر «تي 54»، وسارة الجنيبي فضية رمى الرمح «أف 33»، وأحمد الحوسني فضية دفع الجلة «أف 33».



كما فاز منتخبنا بميداليتين برونزيتين عن طريق محمد الكعبي دفع الجلة «اف 36» وعيسى المزروعي دفع الجلة «أف 32».



وأعربت اللاعبة مريم الزيودي عن فخرها بالحصول على الميدالية الذهبية في هذا الحدث العالمي المهم، مشيرة إلى أن رياضة «أصحاب الهمم» ظلت تقطف ثمار دعم «القيادة الرشيدة»، والذي كان وراء وصولهم إلى منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.



وأشارت بطلتنا الذهبية إلى أن «أصحاب الهمم» استطاعوا إدخال الفرحة في قلوب الجميع ما يضاعف من مسؤولية كل صاحب همة وصاحبة همة من أجل السير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت.



وقالت: «الإنجاز يضاعف من مسؤوليتي من أجل تكرار المشهد، وخصوصاً أن طريق الوصول إلى منصات التتويج في مثل هذه المحافل ليس مفروشاً بالورود، ما يمثل قوة دفع كبيرة لي وبقية زملائي اللاعبين من أجل خوض تحدي النسخة الجديدة لـ «الألعاب الآسيوية البارالمبية» - اليابان 2026.



واختتمت الزيودي حديثها مؤكدة أن جميع «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل مواصلة مسيرة النجاحات وفق النهج المرسوم لترك بصمة جديدة في المشاركات المقبلة.