4 ملايين درهم جوائز الفائزين في «ألعاب دبي 2026»

كشفت اللجنة المنظمة لألعاب دبي عن تخصيص 4 ملايين درهم للفائزين في النسخة السابعة، التي تنطلق منافساتها مساء اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 56 مدينة عالمية وأكثر من 1600 لاعب ضمن 239 فريقًا.

ويحصل المركز الأول في تحدي الحكومة (رجال – سيدات) على 500 ألف درهم، مقابل 250 ألف درهم للمركز الثاني و150 ألف درهم للمركز الثالث، كما يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في تحدي المجتمع على قيمة الجوائز نفسها.

وفي مسابقة تحدي المدن، يحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على جوائز مالية مختلفة، حيث ينال البطل جائزة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، و250 ألف درهم للثاني، و150 ألف درهم للفائز بالمركز الثالث، و100 ألف درهم للرابع، و60 ألف درهم للمركز الخامس، و50 ألف درهم للسادس، و40 ألف درهم للسابع، و30 ألف درهم للثامن، و20 ألف درهم للتاسع، ومثلها للعاشر.

كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية تقدر بـ161 ألف درهم لتحدي الصغار، بواقع 70 ألف درهم للفريق البطل، و56 ألف درهم للوصيف، و35 ألف درهم للفريق الحائز على المركز الثالث.

وتنطلق منافسات البطولة مساء اليوم مع تحدي الحكومة، حيث يشهد اليوم الأول جولتين لفئة الرجال، بدءًا من الساعة 3:00 عصرًا، لتتأهل الفرق الفائزة للتنافس على الفوز بلقب البطولة في اليوم الختامي. واستقطبت النسخة السابعة للبطولة مشاركات قياسية من فرق الحكومة، حيث وصل عدد الفرق المسجلة إلى 78 فريقًا ضمن فئة الرجال.

وتستمر منافسات «ألعاب دبي» في اليوم الثاني (غدًا) مع الجولة الثالثة لفئة الرجال بدءًا من الساعة 3:00 عصرًا، إلى جانب تحدي المجتمع في الساعة 6:40 مساءً، حيث يتنافس 27 فريقًا متأهلًا من التصفيات التأهيلية لتحدي المجتمع بمواجهة الفريق الفائز من نسخة العام الماضي (AJ)، أملًا في حصد لقب البطولة.

ويشهد اليوم الثالث للبطولة (السبت) منافسات تحدي الحكومة للسيدات بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا، بمشاركة 21 فريقًا، إلى جانب جولتين من تحدي المدن بدءًا من الساعة 3:00 عصرًا، بمشاركة 56 مدينة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد الاهتمام العالمي المتنامي بالمشاركة في البطولة، باعتبارها أحد أبرز التحديات الجماعية عالميًا.

وتصل البطولة إلى النهائي المنتظر يوم الأحد 15 فبراير الجاري، ليرتفع الحماس إلى أعلى مستوياته بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا، مع جولتين لتحدي الصغار بمشاركة 56 فريقًا، حيث يتنافس الصغار هذا العام ولأول مرة على نفس تحديات الكبار، بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.