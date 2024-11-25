مؤتمر الشطرنج المدرسي يفتح آفاق اكتشاف ورعاية الموهوبين



تحت شعار «اكتشاف ورعاية الموهوبين»، اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الأول للشطرنج المدرسي، الجمعة، الذي نظمه اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، استهل المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية مفتوحة مع الفتى الذهبي لشطرنج الإمارات سالم عبدالرحمن، الذي شارك الحضور تفاصيل مسيرته الملهمة، بداية من اكتشاف موهبته في المراحل الدراسية المبكرة وحتى تحقيقه نجاحات بارزة على الصعيد العالمي، وتحدث سالم عبد الرحمن عن الدعم الكبير الذي تلقاه من معلميه، والدور الحاسم الذي لعبته البيئة المدرسية في تعزيز شغفه برياضة الشطرنج وتنمية مهاراته.