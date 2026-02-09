5 رياضات تمثل مشاركة الأولمبياد الخاص الإماراتي في ماسترز أبوظبي 2026

يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي بـ28 لاعبًا ولاعبة في خمس رياضات ضمن ألعاب «ماسترز أبوظبي 2026»، هي ألعاب القوى، والبولينج، والسباحة، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إن مشاركة الأولمبياد، التي انطلقت أمس، في فعاليات ألعاب «ماسترز أبوظبي 2026»، تُعد محطة مهمة تعكس مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا للرياضة الدامجة.

وأوضح أن مشاركة هذا العدد من أصحاب التحديات الذهنية والنمائية في خمس رياضات مختلفة تجسد قوة اللاعبين وقدرتهم على التنافس، وتبرز قدراتهم الرياضية في كل مضمار وملعب.

من جانبه، أعرب صالح المري، لاعب نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، المشارك في منافسات رياضة البولينج الفردي والزوجي، عن تطلعه لتقديم أداء يعكس الجهد والتدريب الذي بذله اللاعبون، والاستمتاع بتجربة رياضية مميزة، وتقديم صورة مشرفة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.