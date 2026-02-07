"هجن الرئاسة" تحصد سيف "مهرجان البشائر"

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، ومعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان الشقيقة مساء اليوم ختام مهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن.

أقيم المهرجان في دورته التاسعة على ميدان البشائر في ولاية أدم بمحافظة الداخلية العمانية، ونظمته دائرة ميدان البشائر للهجن العربية والفروسية لمدة 6 أيام، بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكسبت هجن الرئاسة سيف الحول المفتوح مع زاهية بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، بزمن قدره 12:22:54 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث للحول المفتوح العام فوز بوشا لناصر عبدالله المسند بالسيف الفضي، بينما جاء الفوز من نصيب ثروة لسعادة محمد سلطان مرخان الكتبي في الشوط الثاني لكأس الأبكار العام للثنايا، بعد وصولها لخط الختام بزمن قدره 12:3172 دقيقة.

كان الفوز في أول أشواط اليوم الختامي من نصيب منوة للهجانة السلطانية، مع المضمر حمد محمد سالم الوهيبي، محققة الكأس واللقب، بزمن قدره 12:30:80 دقيقة.