13,700 عدّاء يركضون بين معالم دبي الساحرة في سباق «برج إلى برج»



تشهد دبي صباح الأحد فعالية رياضية فريدة من نوعها، مع انطلاق سباق الجري الدولي «برج إلى برج»، عند الساعة 6:30، بمشاركة أكثر من 13,700 عداء وعداءة من داخل الإمارات وخارجها، يتنافسون في السباق الرئيس لمسافة 21 كيلومتراً، ضمن أحد أبرز سباقات الطرق في منطقة الشرق الأوسط.



وينظم الحدث شركة «وورلدز أيكونيك»، بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث ينطلق المشاركون من منطقة أبراج الإمارات، وصولاً إلى حديقة جميرا، مروراً بعدد من أبرز المعالم العمرانية والسياحية في الإمارة، من بينها متحف المستقبل وبرج خليفة وبرج العرب، في مسار يجمع بين التحدي الرياضي، والطابع الحضري الحديث للمدينة، وسط حضور جماهيري وتفاعل مجتمعي على امتداد الطريق.



وقال عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، إن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، معتبراً أن سباقات الطرق مثل «برج إلى برج»، تعكس التزام الإمارة طويل الأمد بدعم الرياضة، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، إلى جانب تقديم تجارب تنظيمية وفق معايير عالمية.



وأضاف أن السباق، رغم وصوله إلى نسخته الثالثة فقط، شهد نمواً لافتاً في عدد المشاركين، إذ ارتفعت نسبة المشاركة بأكثر من 170 في المئة بين النسختين الأولى والثانية، قبل أن تسجل زيادة إضافية بلغت 50 في المئة في النسخة الثالثة، مشيراً إلى أن العدّائين الدوليين يشكّلون أكثر من 30 في المئة من إجمالي المشاركين، ما يعكس الجاذبية العالمية المتنامية للحدث.



وأوضح شريف أن مشاركة نخبة من أبرز العدّائين العالميين من أفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، أسهمت في ترسيخ موقع السباق على أجندة سباقات الطرق الدولية، مؤكداً أن الحدث يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء على مستوى التنظيم أو معايير السلامة أو تجربة الرياضيين.



ويحظى السباق بدعم وتنسيق عدد من الجهات الوطنية، في مقدمها بلدية دبي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، عبر خطط تشغيلية متكاملة، تشمل توفير الإسعافات الأولية، ومحطات الدعم والتغطية الأمنية الشاملة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والانسيابية طوال فترة الحدث.



وعلى صعيد المنافسات، يشهد سباق هذا العام مشاركة مجموعة من أبرز العدّائين العالميين ضمن فئة النخبة، يتقدمهم العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في سباقي 5000 متر و10000 متر، وبطل العالم ثلاث مرات في سباق 10 كيلومترات، وصاحب أفضل رقم شخصي في نصف الماراثون، يبلغ 59 دقيقة و21 ثانية.



كما يشارك ألفونس سيمبو، بطل العالم في الماراثون لعام 2025، وصاحب المركز الثاني في ماراثون بوسطن، إلى جانب العداء الألماني ريتشارد رينغر، بطل أوروبا لعام 2022، في سباق يتوقع أن يشهد منافسة قوية على صدارة فئة الرجال.



وفي منافسات السيدات، تتصدر قائمة المشاركات الكينية إيرين تشيبتاي، بطلة العالم للعدو الريفي، وصاحبة الميدالية البرونزية في ماراثون شيكاغو 2024، إلى جانب جاكلين شيرونو الفائزة بماراثون روتردام 2025، والبريطانية ألكسندرا بيل، المتأهلة إلى نهائي الألعاب الأولمبية، وبطلة أوروبا مرتين في العدو الريفي.



ويتضمن السباق جوائز مالية للفائزين في مختلف الفئات، إذ يحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في فئة النخبة من الرجال والسيدات على مكافآت تبدأ من 40 ألف درهم إماراتي للمركز الأول، و20 ألف درهم للمركز الثاني، و16 ألف درهم للمركز الثالث، وصولاً إلى المركز العاشر، إضافة إلى مكافآت خاصة لأسرع عداء يكسر حاجز 60 دقيقة، وجوائز مخصصة للعدّائين الإماراتيين وفئات المجموعات العمرية، في إطار دعم التنافس الرياضي، وتشجيع المشاركة المجتمعية على مختلف المستويات.