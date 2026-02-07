علم الإمارات يزين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بميلانو وكورتينا



ارتفع علم الإمارات، الجمعة، في حفل افتتاح النسخة السادسة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث أقيم الحفل في 4 مواقع رئيسية، وبشكل متزامن للمرة الأولى، إذ شارك جميع الرياضيين في العرض، وفق مجموعات المنافسات الخاصة بهم، كما سار حاملو الأعلام أيضاً ضمن مجموعات المنافسات ذاتها، وذلك في إطار تقليل زمن التنقل، وتسهيل مشاركة الرياضيين في حفل الافتتاح.



وافتتح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا دورة الألعاب، خلال حفل استمر ثلاث ساعات في ملعب سان سيرو بميلانو، والذي سلط الضوء على التاريخ، ونمط الحياة الإيطالي، وشارك فيه كبار الفنانين مثل ماريا كاري وأندريا بوتشيلي.



وشارك في كواليس هذا التنظيم الضخم نحو 1350 متطوعاً على المسرح، و700 خلف الكواليس، مع تنظيم مسيرات متزامنة للرياضيين في مناطق بريدازو وليفنيو وكورتينا دامبيزو

وأُقيم حفل الافتتاح في 4 مواقع رئيسية هي ملعب سان سيرو بميلانو، وحديقة الثلوج في ليفينيو، ووسط مدينة كورتينا، وستاد قفز التزلج في بريداتسو.



وشهد حفل الافتتاح فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة، وهامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من اليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، التي تقام على مدار ثلاثة أيام ضمن برنامج المنافسات الدورة، التي تشهد مشاركة نحو 2900 من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون على 114 مجموعة من الميداليات ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً.



وثمن فارس محمد المطوع المشاركة التاريخية التي تسجل أول حضور للدولة في هذا الحدث الأولمبي الكبير وأضاف: «إننا في اللجنة الأولمبية الوطنية نعتز برياضيينا الذين اجتهدوا على مدار السنوات الماضية، وقدموا نموذجاً مشرفاً للالتزام والعمل الجاد، ليصلوا اليوم إلى هذا الاستحقاق الكبير بكل كفاءة واستحقاق».



وأوضح أن هذه المشاركة تمثل انطلاقة حقيقية لمسيرة الألعاب الأولمبية الشتوية الإماراتية، وتعكس ما تعمل عليه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ضمن استراتيجية متكاملة للإعداد والتجهيز، استعداداً للاستحقاقات الأولمبية المقبلة وتابع: «نتمنى لرياضيينا التوفيق في تمثيل الوطن خير تمثيل، ونثق بقدرتهم على تشريف دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي».



وقال هامل القبيسي: «يشرفنا أن نشارك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026، والتي تمثل منصة مهمة لتعزيز الرياضات الشتوية في الإمارات، وتشجيع الشباب على المشاركة فيها. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخبرات والدعم للرياضيين والمواهب الوطنية، ونسعى لتوسيع نطاق مشاركتهم على المستوى الدولي، بما يعكس روح الرياضة والتعاون والتفوق».



وتستضيف إيطاليا الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد 70 عاماً من استضافة كورتينا لألعاب 1956، و20 عاماً على تنظيم تورينو نسخة 2006، ومن المقرر أن تكون دورة ميلانو–كورتينا 2026 الأكثر توازناً بين الجنسين في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية، مع زيادة عدد المنافسات المخصصة للسيدات، إذ ستمنح نحو 1362 حصة للرياضيات مقابل 1538 للرياضيين، من أصل 2900 حصة، كما يتضمن البرنامج 50 فعالية رياضية للسيدات.