شطرنج الشارقة ينظم بطولة «تحدي العقول»



ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج السبت بطولة «تحدي العقول» التي تجمع بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي الكبير أوندر اليونج، المصنف رقم 22 عالمياً، في مواجهة قوية تمتد على مدار 12 مباراة، وتتوزع مباريات البطولة بواقع 4 مباريات شطرنج خاطف، و4 مباريات شطرنج كلاسيكي، و4 مباريات شطرنج سريع، وتستمر البطولة حتى يوم الخميس المقبل وسط اهتمام واسع من متابعي اللعبة.



وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة نحو 50 ألف درهم إماراتي، في خطوة تعكس حرص نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على تنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع المستوى الفني وتعزيز مكانة الشارقة على خارطة الشطرنج الإقليمية والدولية.



وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن تنظيم البطولة يأتي بدعم مباشر من مجلس الشارقة الرياضي، مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم الأندية واللاعبين، وقال: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة سمو الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي على دعمه المتواصل لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحرصه الدائم على تمكين اللاعبين الوطنيين وتوفير أفضل الظروف التي تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية.



وأضاف: ويأتي تنظيم بطولة «تحدي العقول» في إطار دعم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، أحد أبرز نجوم الشطرنج الإماراتي، وحرص مجلس الشارقة الرياضي على توفير منصات تنافسية قوية تمكنه من الاحتكاك بأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في رفع جاهزيته الفنية وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في الاستحقاقات المقبلة.



وأشار إلى أن البطولة تعكس رؤية نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تنظيم فعاليات نوعية تجمع بين المنافسة القوية والقيمة الفنية العالية، بما يسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المزيد من المواهب.