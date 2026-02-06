528 لاعباً ولاعبة في دولية دبي للكاراتيه



تنطلق في الرابعة عصر غد السبت، منافسات بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات الكاراتيه، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه، وينظمها الشريك التشغيلي أكاديمية مينتور الرياضية، وتستمر فعالياتها على مدى يومين في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، بمشاركة 528 لاعباً ولاعبة من 17 دولة.



وتم الكشف عن تفاصيل وبرنامج البطولة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي شباب الأهلي في الممزر، وأكد جاهزيتها من الوجوه كافة لانطلاقة البطولة التي تحولت إلى بطولة دولية بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي قبل أن تُعتمد بطولة دولية.



حضر المؤتمر أحمد المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس اللجنة الفنية، ومعتز عبدالسلام، المدير التنفيذي لأكاديمية مينتور الرياضية، وبطل العالم المصري يوسف بدوي، الحائز لقب البطل 3 مرات، والدكتور عدنان العيوني، اختصاصي المواهب في مجلس دبي الرياضي، وعدد من لاعبي ولاعبات أكاديمية مينتور.



وأكد أحمد المهري دعم مجلس دبي الرياضي للبطولة التي تقام برعاية المجلس لتوافقها مع استراتيجيته التي تركز على ترسيخ مكانة دبي مركزاً رياضياً عالمياً عبر 4 ركائز رئيسية (المجتمع، الفعاليات، الأندية، المواهب)، كاشفاً عن وجود أكثر من 3000 مؤسسة رياضية تشتغل في المجال الرياضي بإمارة دبي، من ضمنها 600 أكاديمية رياضية متخصصة في إمارة دبي تتيح 51 لعبة جماعية وفردية للمستفيدين من أنشطتها على تنوعها.



وشكر المهري اتحاد الإمارات للكاراتيه، وعلى رأسه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مثنياً على جهود الاتحاد في الارتقاء باللعبة التي تحظى بإقبال كبير على ممارستها، كما حققت للدولة إنجازات ملموسة، كما شكر أكاديمية مينتور التي تعد ضمن الشركاء التشغيليين للمجلس ممثلة في الكابتن معتز عبدالسلام، المدير التنفيذي للأكاديمية، على جهوده التي أثمرت حدثاً كبيراً وفريداً من نوعه «بطولة دبي الدولية المفتوحة لأكاديميات الكاراتيه»، والتي تعد ضمن مشاريع المجلس الهادفة لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الرياضية.



ووجه محمد عباس الشكر لمجلس دبي الرياضي على رعايته واهتمامه بالمواهب، مشيداً بنهجه ودعمه الذي يسهم في النهوض برياضة الكاراتيه في الدولة، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الهادفة لاستمرار الكشف عن المواهب لدعم صفوف المنتخبات الوطنية وتمكينها من إحراز الإنجازات للدولة في المحافل الدولية للعبة.



وكشف معتز عبدالسلام عن مشاركة 528 لاعباً ولاعبة بعد غلق باب التسجيل، يتنافسون في 730 مسابقة في جميع الفئات السنية من البراعم والناشئين والشباب والرجال والسيدات، يمثلون أكاديميات الكاراتيه في 17 دولة هي بحسب أولوية التسجيل: الجزائر، البحرين، مصر، إنجلترا، الهند، العراق، كازاخستان، الكويت، نيبال، سلطنة عمان، قطر، روسيا، السعودية، سلوفاكيا، سوريا، أوزبكستان، إلى جانب الإمارات البلد المضيف.