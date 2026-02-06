39 ميدالية لـ «منتخب الإمارات» في «غرب آسيا البارالمبية»

رفع منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم رصيده إلى 39 ميدالية ملونة، بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و16 برونزية، ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية «مسقط 2026»، بعد حصده 10 ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة حالياً في العاصمة العُمانية.

وجاءت الميداليات الجديدة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، حيث واصل منتخبنا تألقه في ألعاب القوى، بتتويج سلطان الشامسي بذهبية دفع الجلة، وعبدالله المسباحي بذهبية رمي القرص، فيما أحرزت مريم المطروشي ذهبية رمي الرمح. وفي منافسات البوتشيا، أحرزت رئيسة الفلاسي الميدالية الذهبية ضمن فئة «BC4»، لتواصل الرياضة النسائية الإماراتية حضورها المميز في الدورة.

كما نال أحمد الحوسني فضية رمي القرص، ونالت نورة الكتبي فضية دفع الجلة، بينما حصد البرونزيات كل من مايد اللغواني في دفع الجلة، وأحمد النقبي في رمي القرص، ومريم الزيودي في رمي الرمح، فيما أضاف ثاني الشحي ميدالية برونزية جديدة في منافسات كرة الطاولة.

وعلى صعيد كرة السلة على الكراسي المتحركة، حقق منتخبنا الوطني فوزاً كبيراً على المنتخب السعودي بنتيجة «57-31».