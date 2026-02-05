فوز تاريخي لدبي على ريال مدريد في اليوروليغ لكرة السلة

حقق نادي دبي لكرة السلة انتصارًا تاريخيًا لافتًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بنتيجة 93-85، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على صالة كوكاكولا أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الأوروبي (اليوروليغ)، بعد أداء جماعي مميز أكد تطور الفريق وقدرته على مقارعة الكبار .

ودخل دبي المباراة بحذر واضح في الربع الأول، حيث فرض ريال مدريد إيقاعه الهجومي وأنهى متقدمًا 19-11، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقوة بدايته. غير أن أصحاب الأرض سرعان ما استعادوا توازنهم في الربع الثاني، وقدموا أداءً منظمًا على المستويين الدفاعي والهجومي، لينجحوا في تقليص الفارق بعد التفوق 26-25، وسط تألق لافت في التحولات السريعة والتسديدات البعيدة.

وفي الربع الثالث، ظهر نادي دبي بوجه أكثر قوة وثقة، ففرض ضغطًا عاليًا وأظهر انسجامًا كبيرًا بين لاعبيه، ما مكّنه من حسم الفترة بفارق ثماني نقاط 32-24، وقلب موازين اللقاء لصالحه. وواصل الفريق تألقه في الربع الأخير، حيث تحكم في نسق اللعب وأغلق المساحات الدفاعية بصلابة، قبل أن يعزز تقدمه ويحسم المواجهة 24-17، وسط إشادة جماهيرية بالأداء القتالي والانضباط التكتيكي.

وبهذا الفوز، رفع نادي دبي رصيده إلى 13 انتصارًا في موسمه الأول باليوروليغ، في إنجاز يعكس تطوره المتسارع وحضوره المتنامي على الساحة الأوروبية، بينما تلقى ريال مدريد خسارته الـ11 هذا الموسم.