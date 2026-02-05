تدريبات مفتوحة للمقاتلين قبل نزال «الطريق إلى دبي»



نظمت رابطة المقاتلين المحترفين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والاقتصاد بدبي، فعالية التدريبات المفتوحة لمقاتلي النزال الرئيسي، والنزال الرئيسي المشترك لبطولة «الطريق إلى دبي»، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق البطولة، السبت المقبل 7 فبراير، في كوكاكولا أرينا.



وأقيمت الفعالية على المسرح الرئيسي في القرية العالمية، حيث أتيحت للزوار فرصة متابعة جانب من استعدادات المقاتلين عن قرب، والتعرف على أجواء ما قبل النزال، إلى جانب التقاط الصور التذكارية، في تجربة تفاعلية عكست الزخم المصاحب للبطولة.



وشهدت التدريبات المفتوحة تفاعلاً لافتاً من الحضور، الذين تابعوا فقرات التدريب، واستمعوا إلى كلمات المقاتلين، وسط أجواء حماسية تسبق واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة، التي تستضيفها دبي هذا الموسم.



وأعرب بطل العالم في رابطة المقاتلين المحترفين عثمان نورمحمدوف عن سعادته بالوجود في دبي، مؤكداً أن المدينة تمثل محطة مهمة في مسيرته الرياضية، واصفاً إياها بـ«مدينة الفرص الكبيرة» لما توفره من بيئة داعمة للرياضيين والبطولات العالمية.



من جانبه قال خصمه البريطاني ألفي ديفيس، إن الأجواء التي لمسها خلال التدريبات المفتوحة تمنحه حافزاً إضافياً قبل النزال، مشيراً إلى أن التفاعل والدعم الذي يجده في دبي سيدفعه لبذل أقصى جهده داخل قفص النزال.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة المصاحبة لبطولة «الطريق إلى دبي»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع الحدث، وتسليط الضوء على رياضة الفنون القتالية المختلطة، وترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.