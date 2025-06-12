«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع «بيسبول يونايتد»

بحث مجلس الشارقة الرياضي فرص التعاون مع «بيسبول يونايتد»، الجهة المنظمة لأكبر دوري بيسبول في آسيا والشرق الأوسط، تمهيداً لإدراج اللعبة ضمن الأنشطة الرياضية في الإمارة وتنظيم بطولات محلية ودولية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بيسبول يونايتد»، والوفد المرافق في مقر المجلس، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في نشر اللعبة في ظل شعبيتها المتزايدة بين الجاليات الآسيوية.

وأكد عيسى هلال أن الشارقة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لنشر لعبة البيسبول، مشيراً إلى تشابهها مع لعبة الكريكيت التي تحظى بجماهيرية كبيرة في الإمارة.

ولفت إلى أن الانضمام للدوري الآسيوي سيعزز من الحضور العالمي للشارقة ويدعم رؤيتها في تنويع الأنشطة الرياضية.