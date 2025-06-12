800 رياضي يتنافسون للتأهل إلى «مستر أولمبيا» من بوابة «دبي برو»

يستعد أكثر من 800 رياضي من الهواة والمحترفين، للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة من بطولة «دبي برو» الدولية لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي ينظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري في قاعة الشيخ سعيد 1، بمركز دبي التجاري العالمي، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2 مليون درهم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه عادل آل علي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017، والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك، وبطولة نيويورك برو، والمدرب الكويتي أحمد عسكر، مدرب المحترفين وصانع الأبطال، الذي يعد أحد أفضل مدربي بناء الأجسام في العالم، والذي صنع أبطالاً عرباً، نافسوا في الألقاب في كبرى البطولات العالمية، كما يحفل سجل إنجازاته الشخصية بالعديد من البطولات العالمية.

وأكد عادل آل علي التطور الكبير، الذي شهدته البطولة بفضل الدعم الذي تقدمه دبي، حتى أصبحت واحدة من أفضل البطولات الدولية وبوابة للعديد من اللاعبين لطرق باب الاحتراف، والوصول إلى «مستر أولمبيا»، وقال: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير والمتواصل للبطولة منذ انطلاقها ومساهمته في نجاحها، حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة، وتختلف النسخة الرابعة عن السنوات الماضية من حيث زادت قيمة الجوائز، التي تمنح للفائزين المحترفين إلى 2 مليون درهم، وزادت عدد بطاقات الاحتراف إلى 15 بطاقة، حيث يحصل الفائزون في فئة الهواة على 9 بطاقات، فيما يحصل الفائزون في البطولة الخليجية على 6 بطاقات، كما زاد عدد المحترفين والهواة المشاركين، بفضل التسهيلات التي تقدمها دبي والبنية التحتية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية وجودة الحياة فيها، بالإضافة إلى تنظيم هذه البطولة وغيرها من البطولات الدولية، التي تقام في دبي، ما أسهم في تشجيع الشركات العالمية على نقل مخازنها ومقرها من أوروبا إلى دبي، كما أن الرياضيين الدوليين والأبطال المحترفين في أوروبا وأمريكا بدأوا ينتقلون للعيش في دبي».

إقبال كبير

وأضاف: «نحن سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في هذه البطولة، التي تكتسب أهمية كبرى كونها تؤهل الرياضيين العرب ليصبحوا في فئة المحترفين، وتمنح الفرصة للرياضيين للتأهل إلى بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2025) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وما زال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة أمام الرياضيين من جميع دول العالم في مختلف الفئات، وسيدير العملية التحكيمية للبطولة مجموعة من الحكام المعتمدين من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية».

وقال أحمد عسكر: «أصبحت دبي برو من أكبر البطولات العالمية، وأصبحت وجهة لأفضل الرياضيين في العالم في رياضة بناء الأجسام، وحظيت البطولة بتنظيم على مستوى عالمي بكل المقاييس، فالعمل كله يسير بدقة متناهية، وستواصل البطولة نجاحها الذي بدأت به، كما أتوقع أن يحضر عدد كبير من الجمهور لمتابعة أقوى المنافسات العالمية، لقد قدمت البطولة مستويات كبيرة للمشاركين، واستقطبت أبطالاً عالميين، وفي كل عام يشارك فيها أسماء جديدة من جميع المستويات خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي».

تطوير

من جهته، قال أحمد أشكناني: «تسهم بطولة دبي برو في تطوير الرياضة الخليجية والعربية، حيث تتيح الفرصة للرياضيين الخليجيين للحصول على بطاقات تأهل إلى بطولة العالم، وأصبحت من أجمل وأفضل البطولات من ناحية التنظيم والمنافسة وقيمة الجوائز، وكل عام تشهد البطولة توسعاً أكبر، بفضل جهود المنظمين ودعم مجلس دبي الرياضي المتواصل، كما أنها تستقطب عدداً كبيراً من الشركات العالمية المختصة في معدات اللياقة البدنية والتغذية الصحية، للمشاركة في المعرض المصاحب للبطولة، الذي ينظم على مدار 3 أيام، ونسعى لأن يكون هذا المعرض هو الأكبر في العالم».