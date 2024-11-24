حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في تحدي دبي للجري

تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عشرات الآلاف من المشاركين في الدورة السادسة من "تحدي دبي للجري" التي أقيمت صباح اليوم، ضمن النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة، المبادرة الفريدة من نوعها، التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.

وأقيم تحدي دبي للجري في أجواء استثنائية وحماسية لا تنسى تعكس روح دبي كأفضل مدينة للعيش في العالم، ومجتمعها المفعم بالحيوية والنشاط.

ودخل تحدي دبي للجري التاريخ مرة أخرى وعزز مكانته كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم بتسجيله مشاركة قياسية.

وشهدت الفعالية نجاحاً باهراً وإقبالا كبيرا من مختلف الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة البدنية، وتجمع المشاركون على خط الانطلاق بالقرب من متحف المستقبل منذ الصباح الباكر في مشهد رائع يعكس طبيعة دبي المفعمة بالنشاط، ثم انطلقوا مروراً بعدد من أهم معالم دبي بما في ذلك أبراج الإمارات وبرج خليفة ودبي مول، وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

وركض المشاركون على مسارين، الأول، بلغ طوله 5 كيلومترات واستقطب العائلات والهواة، فيما شهد مسار الـ 10 كيلومترات مشاركة المتسابقين المحترفين وعشاق الجري في أجواء المرح والبهجة.