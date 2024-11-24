طائرة بني ياس في القمة والنصر ثالثاً



ضمن الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، اعتلى فريق بني ياس قمة جدول الترتيب، بعد تحقيقه الفوز الثاني المهم ووصوله إلى 6 نقاط، على حساب شباب الأهلي بنتيجة 3 - 0، ليخسر «الفرسان» في ظهورهم الأول، ويحتلوا المركز الثامن قبل الأخير، بينما احتل الوصل المركز الثاني بفارق نقاط الأشواط، بتحقيقه انتصاره الثاني ووصوله إلى 6 نقاط، بالتغلب على الوحدة 3 - 0، ليحتل الوحدة المركز التاسع الأخير دون انتصار أو نقاط في أول مباراتين.



وجاء النصر في المركز الثالث بانتصار وحيد بنتيجة 3 - 0، وحققه على عجمان ووضع أول 3 نقاط في رصيده.