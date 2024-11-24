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رياضات اخرى

طائرة بني ياس في القمة والنصر ثالثاً

النصر تجاوز «طائرة عجمان»
البيان
النصر تجاوز «طائرة عجمان»

إيهاب زهدي


ضمن الجولة الثانية من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، اعتلى فريق بني ياس قمة جدول الترتيب، بعد تحقيقه الفوز الثاني المهم ووصوله إلى 6 نقاط، على حساب شباب الأهلي بنتيجة 3 - 0، ليخسر «الفرسان» في ظهورهم الأول، ويحتلوا المركز الثامن قبل الأخير، بينما احتل الوصل المركز الثاني بفارق نقاط الأشواط، بتحقيقه انتصاره الثاني ووصوله إلى 6 نقاط، بالتغلب على الوحدة 3 - 0، ليحتل الوحدة المركز التاسع الأخير دون انتصار أو نقاط في أول مباراتين.

وجاء النصر في المركز الثالث بانتصار وحيد بنتيجة 3 - 0، وحققه على عجمان ووضع أول 3 نقاط في رصيده.