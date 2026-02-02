«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» يتوّج أبطال «العامة مُلاك»

صعد الفائزون بالمراكز الأولى في فئة «العامة مُلاك» على منصة التتويج، في ختام منافسات قوية، امتدت على مدار أربعة أيام متواصلة، وشهدت إقامة 28 شوطاً، بمشاركة أكثر من 1000 طير، في منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمقر المركز في منطقة الهباب، وهي واحدة من أكبر البطولات لرياضات الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط، وقوة المشاركين، والجوائز المالية التي تزيد على 23 مليون درهم.



وجاء ختام فئة العامة مُلاك مع أشواط بيور جير، والتي شهدت تفوق سعيد أحمد الكندي في شوط رمز الفرخ، بالطير «07»، بزمن 16.491 ثانية، يليه خلفان نادر القبيسي بالطير «الكوت»، بـ 16.650 ثانية، ثم سعيد مصبح الشدي بالطير «199»، بـ 16.705 ثانية. وتفوق سعيد أحمد الكندي للمرة الثانية بتحقيقه شوط رمز الجرناس، بالطير «هادي»، بزمن 16.701 ثانية، يليه راشد محمد المنصوري بالطير «الجاز»، بـ 16.703 ثانية، ثم سيف خليفة الكتبي بالطير «إس 91»، بـ 16.728 ثانية.



أما في أشواط القرموشة، تمكن محمد خلفان المنصوري من تحقيق رمز الفرخ بالطير «الهبوب»، بزمن 16.839 ثانية، يليه بالمركز الثاني عبد الله ناصر المنصوري بالطير «تشريف»، بـ 16.905 ثانية، ثم أحمد خلفان المزروعي بالطير «ثلجي»، بـ 16.931 ثانية. وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس، تفوق جمعة عبد الله الفلاحي بالطير «جي 2»، بزمن 16.875 ثانية، تلاه أحمد عتيق المهيري بالطير «جي جي 2»، بـ 16.977 ثانية، ليذهب المركز الثالث إلى سيف غانم آل علي بالطير «جي 59»، بـ 17.034 ثانية.

وفي ختام المنافسات، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مُلاك، والتقاط الصور التذكارية.



انطلاق أشواط الشيوخ

وشهدت البطولة انطلاقة فئة الشيوخ صباح اليوم الاثنين، مع إقامة أشواط الجير شاهين، وفيها حقق فريق «إف 3» المركز الأول، في شوط رمز الفرخ، بالطير «75»، بزمن 16.580 ثانية، فيما تمكن فريق «إف 3 إس» من تحقيق المركزين الثاني والثالث، من خلال الطير «إس 35» بـ 16.594 ثانية، والطير «إس 66» بزمن 16.632 ثانية على التوالي.

وتمكن فريق «إف 3 إس»، من الحصول على المركز الأول في شوط الرمز جرناس، بالطير «مبروك»، بزمن 16.392 ثانية، فيما جاء فريق «إف 3» بالمركز الثاني بفارق بسيط، بالطير «جي إس 97»، بزمن قدره 16.511 ثانية، فيما جاء فريق «إم7» في المركز الثالث بالطير «7»، بـ 16.526 ثانية.

وتتواصل منافسات أشواط الشيوخ حتى يوم الخميس المقبل، إذ تُقام غداً أشواط تبع جير، تعقبها منافسات فئة البيور جير، على أن تُختتم المنافسات بأشواط القرموشة، ليصل إجمالي الأشواط إلى 20 شوطاً ضمن هذه المرحلة.



ملتقى الصقّارين

أكد راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، تمثّل إحدى الركائز الأساسية في تعزيز مكانة رياضة الصقارة على المستويين المحلي والإقليمي، وتُعد محطة محورية في أجندة بطولات الصيد بالصقور، لما تحمله من قيمة تراثية وثقافية راسخة في دولة الإمارات.

وأوضح أن البطولة تجاوزت إطار المنافسة الرياضية، لتصبح منصة جامعة، تلتقي فيها خبرات الصقّارين من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في تجسيد حيّ لعمق ارتباط هذه الرياضة بتاريخ المنطقة وهويتها.

وأضاف أن البطولة باتت الموعد الأبرز لعشّاق الصقارة، ومحركاً رئيساً لرفع سقف التنافس وتطوير الأداء الفني، بما يسهم في الارتقاء بهذه الرياضة العريقة، وفق أعلى المعايير التنظيمية والتحكيمية.