تصرف رياضي من لاعب يتحول إلى حديث العالم (فيديو)

جذب تصرفًا رياضيًا بسيطًا داخل ملعب للكرة الطائرة اهتمام الجماهير، بعدما أظهر لاعب ياباني رد فعل غير معتاد عقب واقعة غير مقصودة خلال فعالية أقيمت في مدينة كوبي.

ووقعت الحادثة عندما شارك يوجي نيشيدا في تحدي الإرسال خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، وأخطأت ضربته باليد اليسرى أرضية الملعب تمامًا لتصيب حكمة اللقاء في ظهرها، وسط دهشة الحضور داخل الصالة.

وبدا الارتباك واضحًا على اللاعب فور الواقعة، قبل أن يبادر بأسلوب اعتذار يعكس الثقافة اليابانية، بعدما تأكد أن الحكمة لم تتعرض لأي إصابة، ليبدأ تصرفًا غير معتاد داخل الملاعب.

واندفع نيشيدا بانزلاق رأسي باتجاه الحكمة، مع خفض رأسه ووضع يديه بمحاذاة جسده، في حركة قوبلت بضحكات الجماهير وتصفيق زملائه، قبل أن يواصل اعتذاره عبر انحناءات متتالية تعبيرًا عن أسفه.

واستقبلت الحكمة الموقف بروح مرحة، إذ تفاعلت بابتسامة وتظاهرت بالإصابة قبل أن تضحك، لتمر الواقعة في أجواء ودية داخل الصالة.

وانتشرت مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون من دول مختلفة بتصرف اللاعب واحترامه للحكمة، معتبرين ما حدث نموذجًا للسلوك الرياضي داخل المنافسات.

واصل نيشيدا تركيزه عقب الواقعة، وعاد مباشرة إلى اللعب ليسهم في فوز فريقه بثلاثة أشواط دون مقابل (3-0)، قبل أن يتوج في نهاية المنافسات بجائزة أفضل لاعب في البطولة (MVP).