ميلاك وديسي يتوجان بلقبي الرجال والسيدات في ماراثون دبي 2026

توج سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة الخامسة والعشرين من سباق ماراثون دبي العالمي 2026، الذي أقيم بمشاركة واسعة من العدائين واختتمت فعالياته اليوم الأحد في أكاديمية شرطة دبي.

وفاز الإثيوبي نيبرت ميلاك بلقب الماراثون في نسخة "اليوبيل الفضي" لفئة الرجال، بينما فازت مواطنته إنشينالو ديسي بلقب فئة السيدات.

وأنهى ميلاك السباق الرئيسي، الذي بلغت مسافته 42.195 كيلومترًا، بزمن قدره 2:04:00 ساعة، محققًا ثاني أفضل زمن في تاريخ السباق، بالتساوي مع مواطنه موزينيت جيريميو الذي سجل الزمن ذاته في نسخة عام 2018، ويأتي خلف أفضل زمن في تاريخ الماراثون الذي حققه الإثيوبي جيتانه مولا في نسخة 2019 بزمن قدره 2:03:34 ساعة.

أما في سباق السيدات، فتمكنت إنشينالو ديسي من الفوز باللقب بعد تسجيلها زمنًا قدره 2:18:31 ساعة، وهو رابع أفضل زمن في تاريخ ماراثون دبي للسيدات، بعد الإثيوبيات تيجيست كيتيما التي سجلت 2:16:07 ساعة في نسخة 2024، وروث شينجيتش بزمن 2:17:08 ساعة في نسخة 2019، وبيداتو هيربا بزمن 2:18:27 ساعة في نسخة 2025.

وفي ترتيب فئة الرجال، جاء في المركزين الثاني والثالث، الإثيوبي ياسين حجي بزمن 2:05:52 ساعة، والرواندي جون هاكيزيمانا بزمن 2:06:04 ساعة، بينما في فئة السيدات، حلت الإثيوبيتان موليي ديكيبو وفانتي وركو في المركزين الثاني والثالث، بتوقيتين قدرهما 2:18:42 و2:19:08 ساعة على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل من فئتي الرجال والسيدات حصلوا على جوائز مالية تبلغ قيمتها 80 ألف دولار للمركز الأول، و40 ألف دولار للمركز الثاني، و20 ألف دولار للمركز الثالث.

وفي سباق 10 كيلومترات، تصدر المراكز الثلاثة الأولى في فئة الرجال البلغاري ميروسلاف سباسوف، والإماراتي سعيد النعيمي، والبريطاني إليوت بلير، مسجلين أزمنة قدرها 31:40، 31:50 و31:58 دقيقة على التوالي، وفي فئة السيدات، جاءت الكرواتية شاي فابر في المركز الأول، تلتها الفرنسية كلوي هامارد، ثم الأردنية هبة حمود أمين، بعد أن سجلن أزمنة 36:46، 37:06 و37:15 دقيقة على التوالي.