بسيناريو مثير.. منتخب الإمارات إلى نهائي دولية دبي للسلة لأول مرة



انتزع منتخب الإمارات بطاقة العبور إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزٍ درامي على الاتحاد الليبي بنتيجة 97-96، في مواجهة حبست الأنفاس حتى الصافرة الأخيرة، مساء السبت، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب الإمارات إلى المباراة النهائية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة



وضرب منتخب الإمارات موعداً في النهائي مع الأفريقي التونسي، الذي تأهل بدوره على حساب بيروت اللبناني 71-62.



جاءت المباراة بسيناريو متقلب. افتتح الاتحاد الليبي اللقاء بأفضلية طفيفة، حاسماً الربع الأول 24-21، في ظل تقارب واضح في المستوى. وفي الربع الثاني، بدا منتخب الإمارات أكثر ثباتاً، ونجح في تقليص الفارق حتى التعادل 26-26 قبل الثواني الأخيرة، غير أن الاتحاد خطف ثلاثية في اللحظة الحاسمة، أنهى بها الربع لمصلحته 29-26.

مع العودة من الاستراحة، شدّ منتخب الإمارات الإيقاع، وفرض سيطرته في الربع الثالث، متقدماً 21-12، لكن الاتحاد عاد وقلّص الفارق قبل نهاية الفترة إلى 24-22، لتبقى المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

الربع الأخير كان ذروة المشهد الهتشكوكي: صمت ثقيل، أخطاء محسوبة، ونقاط تتساقط ببطء. في الدقيقة الأخيرة تقلّص الفارق إلى نقطتين فقط، قبل أن ينجح منتخب الإمارات في خطف سلة الفوز، مسدلاً الستار على مواجهة لا تُحسم إلا في آخر لقطة، ومعلناً تأهله إلى النهائي، وسط احتفالات صاخبة.