لاعب يخسر 12 مليون دولار بعد مخالفته لوائح المنشطات

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إيقاف بول جورج مهاجم فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لـ25 مباراة بسبب مخالفته للوائح المنشطات بالرابطة. ولم تكشف الرابطة عن طبيعة المخالفة أو المادة المستخدمة، لكن إيقاف اللاعب لمدة 25 مباراة جاء وفقًا لاتفاقية الرابطة مع رابطة اللاعبين، خاصة وأنها المخالفة الأولى لجورج.

وسيكلف قرار الإيقاف اللاعب، الذي تواجد في فريق كل النجوم تسع مرات، ما يقرب من 11.7 مليون دولار من أجره البالغ 51.7 مليون دولار، مما يعني أن غيابه عن المباراة الواحدة سيكلفه مبلغ 469 ألفًا و691.72 دولار في كل لقاء. ومن المتوقع أن يعود جورج للمشاركة مع فريقه يوم 25 مارس المقبل، حينما يستضيف فيلادلفيا فريق شيكاغو، وسيتبقى في الموسم العادي لفريقه عشر مباريات في ذلك الوقت.