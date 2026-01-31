الأفريقي التونسي يطيح بـ«بيروت اللبناني» ويبلغ نهائي دولية دبي للسلة



تأهل الأفريقي التونسي إلى نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعدما أطاح بيروت اللبناني بنتيجة 71-62 في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

فرض الفريق التونسي سيطرته على أغلب مجريات المباراة، إذ فاز في الربع الأول 27-17، وتفوق على جميع المستويات على أرضية الملعب رغم التحسن، الذي ظهر عليه بيروت في الربع الثاني، حيث انتفض وتقدم 12-2 ثم 19-9، 21-12، لكن الأفريقي نجح في العودة تدريجياً، وقلص الفارق 21-17، لينهي الشوط الأول لمصلحته 44-38، اشتد التنافس بين الفريقين في الربع الثالث، ولعب الأفريقي بحذر دفاعي، في المقابل لم يجد بيروت الحلول المناسبة للإطاحة بالفريق التونسي، الذي تمكن من انتزاع فوز مهم بنتيجة 12-7.

الربع الأخير جاء مختلفاً، وحاول خلاله بيروت تدارك تأخره، وظهر بمستويات قوية، وتقدم في النتيجة، لكن الفارق الكبير، الذي أنهى عليه الأفريقي الأرباع الثلاثة الأولى جعله يتحكم في الربع الأخير بسهولة في مجرياته، وبالطريقة التي أرادها، ليحسم في النهاية المباراة بفارق 9 نقاط.