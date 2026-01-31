ملايين المشاهدين يترقبون البث المباشر لماراثون دبي



يترقب ملايين المشاهدين حول العالم ماراثون دبي 2026 المقرر الأحد، حيث ستنقل النسخة الخامسة والعشرون من السباق مباشرةً، عبر عدد كبير من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، بعد توقيع عقود بث عالمية تضمن وصول الحدث إلى جمهور واسع في مختلف القارات.



ويقام ماراثون دبي 2026 تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، ليحظى بمتابعة عالمية واسعة، إذ سيتمكن المشاهدون في القارة الأفريقية من متابعة البث المباشر عبر ثلاث قنوات، هي هيئة الإذاعة الإثيوبية، قناة أفريقيا إكس بي، وقناة سوبر سبورت.



وتوفر قناة دبي الرياضية تغطية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتولى قناة SPOTV نقل السباق في مناطق جنوب شرق آسيا واليابان وكوريا وتايلاند، بينما تتولى منصة Huya البث في السوق الصينية.



أما في الولايات المتحدة، فتتولى Fortius Media وشبكاتها المتخصصة نقل السباق مباشرة، بصفته أقدم ماراثون دولي في منطقة الشرق الأوسط.



وأكدت شبكة CNBC بث برنامج أبرز لقطات الماراثون عبر قنواتها في أوروبا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بثه عبر RTHK Hong Kong وعدد من قنوات الطيران العالمية.

كما تتيح القناة الرسمية لماراثون دبي على منصة «يوتيوب» متابعة البث المباشر عالمياً دون قيود جغرافية، إلى جانب القناة الأولمبية عبر الإنترنت والتطبيق الذكي، مع تولي البطلة العالمية السابقة وصاحبة الرقم القياسي في سباقات الماراثون باولا رادكليف مهمة التعليق الفني.



وتتولى H&A Media مهام التنسيق التلفزيوني وحقوق الإعلام العالمية، فيما توفر Prime Vision التجهيزات الفنية الخاصة بالبث المباشر.



وأكد بيتر كونيرتون، مدير السباق، أن مسار شاطئ جميرا السريع والمتميز أسهم في استقطاب اهتمام غير مسبوق من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، مشيراً إلى الاستثمار الكبير في جودة الإنتاج التلفزيوني لنقل صورة مشرّفة عن دولة الإمارات إلى العالم.



ويشهد ماراثون دبي مشاركة نخبة من العدائين الدوليين للتنافس على اللقب، إلى جانب آلاف العدائين الهواة الذين سيشاركون في سباقات 4 كيلومترات للجري المجتمعي الذي ينطلق في العاشرة صباحاً، و10 كيلومترات في الثامنة صباحاً، والماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، الذي ينطلق في السادسة إلا ربع صباحاً.