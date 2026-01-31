ماراثون دبي يجمع النخبة ويعزز العمل الإنساني في «اليوبيل الفضي»



في مشهد يجمع بين الرياضة والإنسانية تنطلق، صباح الأحد، فعاليات نسخة عام 2026 من «ماراثون دبي العالمي»، بالتزامن مع احتفاله بمرور 25 عاماً على انطلاق نسخته الأولى، حيث يبدأ سباق نخبة العدائين عند الساعة السادسة إلا الربع صباحاً، على أن يلتحق بهم باقي المشاركين في تمام السادسة والنصف، أي قبل 30 دقيقة من موعد انطلاق نسخة العام الماضي.



وبينما تتنوع دوافع المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي يبرز البعد الإنساني كونه أحد أبرز ملامح ماراثون دبي، من خلال مبادرة «اركض من أجل الإنسانية»، التي تقودها مؤسسة دبي الإنسانية على هامش ماراثون دبي 2026 للعام الثاني على التوالي.



وتدعو المبادرة العدائين والداعمين وأفراد المجتمع إلى استثمار هذا الحدث منصة فاعلة لدعم العمل الإنساني، سواء عبر نشر الوعي بالقضايا الإنسانية أو من خلال تقديم الدعم المباشر عبر منصة «يلا غيف».



وتجمع الحملة هذا العام 15 منظمة دولية غير ربحية تعمل في مجالات الصحة والتعليم والحماية والإغاثة الإنسانية والتنمية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تحويل الحضور والمشاركة المجتمعية إلى أثر إنساني ملموس، يمتد إلى ما هو أبعد من خط النهاية.



وعلى الصعيد الرياضي تتاح الفرصة لآلاف العدائين مجدداً لتسجيل أوقات قياسية على مسار الماراثون الواسع والسريع، الذي يمتد عبر شارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع إضافة عناصر جديدة هذا العام، أبرزها خط النهاية المميز عند أكاديمية شرطة دبي، بما يعزز من تجربة المشاركين.



ويحمل ماراثون دبي مكانة رائدة كونه أول سباق في المنطقة يحصل على الوسام الذهبي المرموق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ليصبح على مدار سنواته مرادفاً للأداء القياسي والمشاركة العالمية المتميزة، ومحط أنظار نخبة العدائين الدوليين.



ويتوقع الخبراء أن تشهد نسخة 2026 أرقاماً قياسية على المستويين الكمي والنوعي، بمشاركة نحو 20 ألف عداء، من بينهم قرابة 4 آلاف عداء في سباق النخبة لمسافة 42.195 كيلو متراً، وأكثر من 15 ألف مشارك في سباقي 10 كيلو مترات، وسباق العائلات لمسافة 4 كيلو مترات.



ويأتي هذا الزخم بالتزامن مع احتفال ماراثون دبي بيوبيله الفضي، بعد مسيرة حافلة بالدعم الحكومي، لا سيما من مجلس دبي الرياضي، ما أسهم في ترسيخ سمعته العالمية، بفضل مساره السلس والسريع، الذي يجذب نخبة الرياضيين وهواة الجري من مختلف أنحاء العالم، الساعين إلى تحقيق أفضل أرقامهم الشخصية.



وتحظى نسخة 2026 بدعم مجلس دبي الرياضي، إلى جانب عدد من الشركاء والرعاة، هم أسيكس، إم جي موتور، شبكة راديو القناة الرابعة، مجموعة آي تي بي الإعلامية، مياه بيسليري، فيتامين ويل، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، بلدية دبي، برنامج الأمين، وسييل دبي مارينا.



وسيتم نقل فعاليات الماراثون وسباقاته مباشرة عبر قناة دبي الرياضية بصوت المعلق عبد الله سويدان، وفي البث الخارجي بصوت بطلة العالم السابقة باولا رادكليف، والمعلق الشهير باوتشر. وفي إطار تسهيل وصول الجمهور والمشاركين قررت هيئة الطرق والمواصلات تقديم موعد تشغيل المترو، ليبدأ في الساعة الخامسة صباحاً، بما يتيح للجميع المشاركة في السباق الجماهيري، وسباق العائلات، ومتابعة هذا الحدث الرياضي والإنساني البارز.