كوكبة من العدائين تتطلع للذهب في اليوبيل الفضي لماراثون دبي





تحظى النسخة الـ25 من ماراثون دبي العالمي بأكبر مشاركة في تاريخ الحدث، مع انطلاق السباق الرئيسي لمسافة 42.195 كيلومتراً صباح بعد غد الأحد، احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين «اليوبيل الفضي» لأعرق سباق دولي للجري في منطقة الشرق الأوسط.



ويقام ماراثون دبي 2026 بدعم من مجلس دبي الرياضي، وسط توقعات بمشاركة نحو 20 ألف عداء، من بينهم قرابة 4 آلاف عداء في سباق النخبة لمسافة 42.195 كيلومتراً، وأكثر من 15 ألف مشارك في سباقي 10 كيلومترات وسباق العائلات لمسافة 4 كيلومترات.



ويعرف ماراثون دبي عالمياً بأنه أحد أسرع وأكثر مسارات ألعاب القوى استواءً، كما يتميز بكونه منصة مثالية لتحقيق إنجازات استثنائية، حيث شهد منذ عام 2012 تتويج ثمانية عدائين رجال في مشاركتهم الأولى في سباق ماراثون.

وأعرب المستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي خلال المؤتمر الصحفي للماراثون اليوم الجمعة، عن فخره واعتزازه بتاريخ الماراثون الطويل، ووصوله إلى النسخة 25، وأكد أن الدعم الذي يلقاه السباق منذ نسخته الأولى، كان السر وراء الاستمرارية والبقاء، والنجاح من نسخة إلى أخرى.





صراع مرتقب



يسعى العداء الإثيوبي برهانو تسيجو، العائد إلى الإمارات بعد 12 شهراً فقط من حلوله ثانياً خلف مواطنه بوتي جيميشو في نسخة 2025، إلى كسر هذا التقليد ومنع أي عداء جديد من تحقيق الفوز في مشاركته الأولى.



وكان تسيجو قد سجل زمناً قدره 2:05:14 ساعة، بفارق 23 ثانية فقط عن الفائز، في أداء لافت خلال مشاركته الأولى في دبي، ولا يزال هذا السباق هو الماراثون الوحيد في مسيرته حتى الآن، وهو يبلغ من العمر 25 عاماً.



ورغم تألقه، يبقى أفضل رقم شخصي لتسيجو أقل من رقم مواطنه غاديسا برهانو، الذي حقق 2:04:59 ساعة عند فوزه بماراثون إشبيلية 2023، والذي يشارك بدوره في سباق الأحد، إلى جانب العداء الكيني إريك كيبرونو كيبتانوي وزمنه 2:05:47 ساعة، والذي خسر لقب ماراثون دبي 2020 بفارق ثانيتين فقط.



بينما تتصدر الإثيوبية فانتو وركو سباق السيدات، بعد أدائها القوي في أول مشاركة لها في ماراثون برلين العام الماضي، حيث حققت زمناً بلغ 2:21:57 ساعة، وحلت خامسة رغم الظروف المناخية الحارة. وتبلغ وركو 26 عاماً، ولديها سجل مميز في سباقات نصف الماراثون، وأبرزها المركز الثاني في نصف ماراثون روما 2024، والخامس في نصف ماراثون يانغتشو جيانزين بالصين.



كما تشهد فئة النخبة النسائية مشاركة الإثيوبية أنشينالو ديسي جينينه (23 عاماً)، والتي تصل إلى دبي بعد فوزها بسباقين من أصل مشاركتين في عام 2025، وحققت أفضل رقم شخصي لها 2:22:17 ساعة، في أول ظهور لها بماراثون إشبيلية، قبل أن تضيف فوزاً آخر في ماراثون بكين خلال نوفمبر الماضي.



وتحضر أيضاً الإثيوبية تيغست غيتنيت، التي تمتلك خبرة سابقة في الجري بدبي، بعدما سجلت أفضل رقم شخصي لها 2:23:17 ساعة، بحلولها خامسة في ماراثون دبي قبل ثلاث سنوات، وكانت حينها في التاسعة عشرة من عمرها.



مشاركة جماهيرية



وبينما تتركز أنظار العالم على منافسات النخبة، يحظى سباقا 10 كيلومترات و4 كيلومترات بشعبية جارفة، مع مشاركة آلاف العدائين من داخل الدولة وخارجها، في تجربة فريدة سيشهد فيها ماراثون دبي، للمرة الأولى في تاريخه، وصول جميع العدائين إلى خط نهاية واحد في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي.



وأعرب مدير الفعالية بيتر كونرتون عن امتنانه العميق لشرطة دبي، قائلاً: «إنها بيئة مثالية لسباق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين، وتتيح لنا إقامة قرية نابضة بالحياة للعدائين بجوار خط النهاية، حيث يمكن لكل عدّاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة».