منتخب الإمارات يتخطى الكرامة السوري ويبلغ نصف نهائي «دولية دبي» للسلة للمرة الثانية توالياً



بلغ منتخبنا الوطني لكرة السلة نصف نهائي بطولة دبي الدولية في نسختها الخامسة والثلاثين، عقب فوزه على فريق الكرامة السوري بنتيجة 87 ــ 71، في اللقاء الذي أقيم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.



وحقق المنتخب هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي في البطولة، بعدما كان قد أحرز المركز الثالث العام الماضي.



وفرض منتخبنا أفضليته منذ البداية، متقدماً في الربع الأول (24 ـ 13)، قبل أن يعزز تفوقه في الربع الثاني (24 ـ 8)، لينهي الشوط الأول بفارق مريح بلغ 48 ـ 21. ورغم عودة الكرامة وتقليص الفارق مع نهاية الربع الثالث (16 ـ 31)، فإن خبرة لاعبي المنتخب حسمت المواجهة في الربع الأخير (23 ـ 19).



وأشرك مدرب المنتخب، الدكتور منير الحبيب، عدداً كبيراً من اللاعبين خلال المباراة، في إطار سعيه لرفع جاهزية جميع العناصر قبل الاستحقاقات المقبلة في البطولة.



وتألق واشنطن ديشنودري في صفوف المنتخب مسجلاً 21 نقطة.



وعقب نهاية اللقاء، هنأ عبداللطيف الفردان اللاعبين والجهازين الفني والإداري داخل غرفة الملابس، مطالباً بمضاعفة الجهود لمواصلة المشوار وتحقيق حلم التأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب في البطولة.



من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، للنظر في الاستئناف المقدم من قبل نادي أهلي طرابلس الليبي بشأن القرار الصادر عن اللجنة الفنية والمتعلق بعقوبة اللاعب إسماعيل روميرو، وبعد الاطلاع على ملف الاستئناف، ودراسة حيثياته، وما قدم من مستندات وأسباب، وبعد التداول والمداولة القانونية.



قررت اللجنة ما يلي أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، لتقديمه ضمن المدة النظامية المقررة، مع سداد رسم الاستئناف.



ثانياً: قبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل عقوبة اللاعب لتصبح إيقاف 4 مباريات بدلاً من العقوبة السابقة، وهي الشطب.



ثالثاً: يحق لنادي أهلي طرابلس الليبي، بعد انقضاء نصف مدة الإيقاف المحكوم بها على اللاعب، التقدم بطلب رسمي لشراء ما تبقى من مدة العقوبة، وذلك مقابل سداد مبلغ مالي قدره (2000 دولار)، عن كل مباراة متبقية، شريطة اعتماد الطلب من الجهة المختصة، ويعد القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ السداد والاعتماد.