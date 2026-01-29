ماراثون دبي يحتفل بـ«اليوبيل الفضي» بنخبة من عدائي العالم

تستعد دبي هذا الأسبوع لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين من سباقها الرئيسي، والذي يقام، الأحد المقبل، في حدث رياضي عالمي مرموق، يحمل التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويستقطب نخبة عدائي المسافات الطويلة الساعين إلى تحقيق أزمنة قياسية، مستفيدين من المسار المسطح والسريع، الذي تشتهر به البطولة.

وينطلق السباق، الذي يحتفل باليوبيل الفضي، بالقرب من مدينة جميرا، مروراً بشارع الصفوح وشارع شاطئ جميرا، عبر طرق واسعة ومستقيمة ذات منعطفات محدودة، ما يوفر ظروفاً مثالية للعدائين.

ويعبر المشاركون على امتداد المسار مجموعة من أبرز معالم دبي، من بينها برج العرب، وفندق شاطئ جميرا، ونخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، على أن تكون خط النهاية في ظل برج خليفة.



نخبة عالمية

يتصدر الإثيوبي غاديسا برهانو قائمة المشاركين في سباق الرجال، ويخوض العداء البالغ من العمر 33 عاماً منافسات دبي بعد عام حافل بالإنجازات في 2025، حيث حل ثانياً في ماراثون لشبونة بزمن 2:07:25 ساعة، وثامناً في ماراثون براغ.

ويعد أفضل إنجاز في مسيرته تحقيقه زمناً قدره 2:04:59 ساعة في ماراثون إشبيلية 2023، إلى جانب فوزه بماراثون تايبيه، وحلوله وصيفاً في كوبنهاغن، وضمن المراكز الستة الأولى في ماراثون تشانغشا خلال عام 2024، كما يعود الإثيوبي بيريهانو تسغو للمشاركة، بعد أن حل وصيفاً في ماراثون دبي العام الماضي بزمن 2:05:14 ساعة، وبفارق 23 ثانية فقط عن مواطنه بوتي غيميشو.

ويشارك تسغو، البالغ من العمر 26 عاماً، في أول سباق ماراثون له منذ تلك المشاركة، بعد عودته إلى المنافسات في 2024 إثر إيقاف سابق، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في سباقات المضمار، أبرزها فوزه بذهبية 10000 متر في دورة الألعاب الأفريقية 2019.



ويبرز أيضاً الكيني إريك كيبرونو كيبتانوي، صاحب الرقم الشخصي 2:05:47 ساعة، والذي سبق له الحلول وصيفاً في ماراثون دبي، وخسر لقب نسخة 2020 بفارق ثانيتين فقط.

وحقق كيبتانوي لاحقاً سلسلة انتصارات لافتة في سباقات الطرق الأوروبية، من بينها نصف ماراثون لشبونة وبرلين، حيث سجل رقماً قياسياً للمسار بزمن 58:42 دقيقة، ونصف ماراثون برشلونة، إضافة إلى حصوله على المركز الثالث في ماراثون شيكاغو 2021.

ويدخل الإثيوبي أبيرا كوما المنافسة بخبرة كبيرة، إذ يحمل أفضل زمن شخصي قدره 2:05:50 ساعة، وحققه في ماراثون روتردام 2018، إلى جانب فوزه بلقب روتردام 2015، وحلوله خامساً في ماراثون بانكوك في نوفمبر الماضي.

كما تضم قائمة المرشحين كلاً من الإثيوبي ديريب روبي، الفائز بعدة سباقات دولية في ريغا وشوتشو وفينيسيا، وأيشو بانتي، الذي حقق أفضل رقم شخصي له في دبي عام 2020 بزمن 2:06:23 ساعة.



منافسة قوية

في منافسات السيدات تتصدر الإثيوبية فانتو وركو قائمة المشاركات، وتبلغ وركو من العمر 26 عاماً، وانتقلت إلى سباقات الطرق بعد مسيرة ناجحة في ألعاب القوى، حيث أحرزت فضية 1500 متر في بطولة العالم للناشئين تحت 20 عاماً، وذهبية التتابع المختلط في بطولة العالم للعدو الريفي 2019، وقدمت أداء لافتاً في أول مشاركة لها في الماراثون، عندما حلت خامسة في ماراثون برلين 2025 بزمن 2:21:57 ساعة.

وتشارك أيضاً موهبتان إثيوبيتان صاعدتان هما أنشينالو ديسي جينينه، الفائزة بماراثوني إشبيلية وبكين 2025، وتيغست جيتنيت «23 عاماً»، التي سجلت أفضل زمن شخصي لها في دبي عام 2023 وقدره 2:23:17 ساعة.

وتخوض جيتنيت المنافسات إلى جانب مواطنتها صوفيا أسيفا، الحاصلة على ميدالية سباق الموانع في أولمبياد لندن 2012، والتي عادت إلى سباقات الماراثون العام الماضي بعد مسيرة طويلة في المضمار، ولا يزال أفضل زمن لها في الماراثون 2:23:33 ساعة، كما تبرز أبيبيش أفورك، التي سجلت أفضل أرقامها في دبي عام 2015، وواصلت تألقها بفوزها بماراثون لشبونة 2025.



مهرجان رياضي

لا يقتصر ماراثون دبي على سباقات النخبة فقط، إذ يشمل أيضاً نصف الماراثون، وسباق الطريق لمسافة 10 كيلو مترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلو مترات، ما يعزز من طابعه المجتمعي والرياضي الشامل.

وبعد منصة تتويج العام الماضي، التي هيمنت عليها إثيوبيا مجدداً عبر بوتي غيميشو وبيداتو هيربا، تعد النسخة الخامسة والعشرون بسباق سريع ومنافسة قوية، تواصل ترسيخ مكانة ماراثون دبي أحد أبرز سباقات الجري على مستوى العالم.